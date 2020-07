Bäckerei Schneider baut für ihre Kunden um

Kurt und Alexander Schneider, Vater und Sohn, betreiben mit Leidenschaft und Freude an ihrem Handwerk ihre Bäckerei in Bingen. Da der Verkaufsladen in die Jahre gekommen ist, wird nun groß umgebaut. Ab kommenden Montag, 6. Juli, bleibt das Geschäft geschlossen. Die Kunden müssen aber nicht auf Brot und Backwaren verzichten, denn vor dem Laden auf dem Parkplatz wird von einem Verkaufswagen aus verkauft.

„Wenn man einen Nachfolger hat, muss man doch was ordentlich Gerichtetes übergeben“, sagt der 61-jährige Bäckermeister. Sein Sohn Alexander ist schon seit einigen Jahren mit im Betrieb und steht offenkundig bereit, die Nachfolge anzutreten. Die Backstube wurde vor noch nicht allzu langer Zeit grundlegend modernisiert und auf den neuesten Stand der Backtechnik gebracht.

Es lag nun nahe, auch den Verkaufsraum in Angriff zu nehmen. Der Eingangsbereich, der momentan noch eine Stufe hat, wird ebenerdig, mit einem Windfang uund mit automatisch öffnender Tür ausgebaut. Der Fußboden, die Wände, die Beleuchtung, die Decke, die Heizung, alles wird neu gemacht werden.

Auch das Wohlfühlklima und der Arbeitsablauf für die Angestellten, insgesamt arbeiten elf Personen bei der Bäckerei Schneider, soll sich mit den umfangreichen Baumaßnahmen weiter verbessert und optimiert werden. Der innere Sitzplatzbereich wird um zehn Plätze erweitert, im Außenbereich wird eine Terrasse gebaut, die zum Verweilen einlädt. Die Handwerker stehen alle in den Startlöchern, denn Schneiders haben das sportliche Ziel, schon in der dritten Woche nach Baubeginn den neuen Laden wieder zu eröffnen.