Bürger sind unzufrieden mit Internetversorgung

Internetnutzer in Bingen und Sigmaringendorf sind unzufrieden mit der Breitbandversorgung. In beiden Gemeinden gibt es Wohngebiete, in denen das Internet langsamer läuft als in anderen. Die Telekom, die hier die Versorgung übernimmt, verspricht, sich darum zu kümmern. Doch verbindliche Termine teilt sie nicht mit und schlägt den unzufriedenen Nutzern vor, zusätzliche Bandbreiten zu beantragen.

Einer der Unzufriedenen ist Holger Reichmann in Bingen. Er hat sich in der jüngsten Bürgerfragestunde an Verwaltung und Gemeinderat gewendet mit der Bitte, sich dafür einzusetzen, dass es besser wird. Betroffen ist in Bingen vor allem der östliche Teil des Baugebiets Elogiusstraße. In Sigmaringendorf gibt es beispielsweise im Teilort Laucherthal Engpässe. Der Binger Bürgermeister Jochen Fetzer sagt, er könne schlecht einschätzen, wie groß das Problem wirklich sei. Aber einen „Sturm der Entrüstung“ gebe es in Bingen nicht.

In Bingen und Sigmaringendorf hat die Telekom die DSL-Versorgung der Kunden schon früh in die Hand genommen. Bereits im Jahr 2006 wurden Glasfaserleitungen verlegt, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Die Kommunen haben um Kunden geworben. In Bingen wurde ein Fonds von 20 000 Euro gebildet, in den Gewerbebetriebe und Privatpersonen eingezahlt haben. Die Telekom hatte zur Bedingung gemacht, dass die Gemeinde eine bestimmte Zahl an Kunden für einen Glasfaseranschluss garantiert. Mit dem Geld wollte die Gemeinde die Telekom entschädigen, falls nicht genügend Kunden gefunden werden. Doch das war dann gar nicht nötig, und das Geld wurde zurückgegeben.

Inzwischen nehmen andere Kommunen die Breitbandversorgung in die eigene Hand. Im südwestlichen Kreisgebiet hat sich die Breitbandversorgungsgesellschaft (BVS) etabliert, die das Leitungsnetz mit staatlicher Hilfe selbst gebaut und dann einem Betreiber überlassen hat. Die Laucherttal-Gemeinden sind derzeit dabei, ihre Haushalte ebenfalls an dieses Netz anzubinden.

Auf die Frage, ob Bingen da aufs falsche Pferd gesetzt habe, sagt Bürgermeister Fetzer: „In Kommunen, die zur Breitbandversorgungsgesellschaft gehören, gibt es auch Bereiche mit Engpässen“. Doch es scheint von Vorteil zu sein, wenn die Kommune selbst Eigentümer des Netzes ist. So kann die Gemeinde eher dafür sorgen, dass auch kleine Teilorte und abgelegene Straßenzüge mit dem schnellen Internet versorgt werden. Auf Entscheidungen der Telekom hat die Gemeinde praktisch keinen Einfluss.

Option: Beitrag zur BVS

Doch dann räumt Fetzer ein, dass sich die Verwaltung bereits Gedanken gemacht hat, was ein Anschluss an die BVS kosten würde. Der Teilort Hochberg soll vom Laucherttal her ohnehin an die BVS angeschlossen werden. Das kostet die Gemeinde rund 200 000 Euro. Wenn für ganz Bingen mit den anderen Teilorten Hitzkofen und Hornstein ein eigenes Netz gebaut werden würde, wären das Kosten von rund 1,5 Millionen Euro. Das kann sich Bingen eigentlich nicht leisten.

Darum setzt die Gemeinde weiter auf die Telekom. Fetzer hat nach der Bürgerfragestunde Reichmanns Anliegen an die Telekom weitergegeben. Inzwischen liegt die Antwort vor. Die Telekom erklärt, dass die geringere Bandbreite da zustande kommt, wo die Nutzer weiter weg von den Schaltschränken liegen. Die Lösung sei, zusätzliche Kästen zu bauen. Aber das ist mit Kosten verbunden, denn zum zusätzlichen Kasten muss auch ein Glasfaserkabel verlegt werden.

Die Telekom plant, im kommenden Jahr weitere Schaltschränke zu bauen, beispielsweise für das Elogius-Wohngebiet in Bingen und für den Sig’dorfer Teilort Laucherthal. Für Kunden, die das wünschen, gibt es auch weitere technische Möglichkeiten, größere Bandbreiten zu erreichen. Doch da müsse der Kunde selbst aktiv werden, teilt die Telekom mit. Das kostet dann allerdings auch einiges.