Autofahrerin wirkt verwirrt

Einer Autofahrerin ist am Dienstag gegen 15.50 Uhr eine von Hitzkofen in Richtung Bingen fahrende Autofahrerin aufgefallen, die unsicher und in Schlangenlinien fuhr.

Als die Frau vor einem Gebäude anhielt, wurde sie von der nachfahrenden Frau angesprochen. Diese bemerkte Alkoholgeruch und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Streifenbeamten saß die Autofahrerin im Fußraum ihres Fahrzeugs und wirkte verwirrt. Nachdem ein Atemalkoholtest nach mehreren Versuchen scheiterte, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und behielten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein ein.