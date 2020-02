Auf dem Lamm-Areal entstehen vier Bauplätze

Die Erschließungsarbeiten für vier Bauplätze auf dem Lamm-Areal hat der Binger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag vergeben. Die Tief- und Straßenbauarbeiten übernimmt die Firma Schöppler aus Meßkirch zum Preis von 174 820 Euro, den Rohrleitungsbau macht die Firma Unger aus Frickingen für 11 888 Euro.

Erfreut berichteten Bürgermeister Jochen Fetzer und Diplomingenieur Ralf Kiesel vom planenden Sigmaringer Ingenieurbüro Langenbach, dass die Ausschreibungsergebnisse sogar günstiger waren als vom Büro kalkuliert. Zudem hätten fünf Interessenten ein Angebot beim Tiefbau abgegeben, was in der Vergangenheit nicht mehr oft der Fall gewesen sei, so Fetzer.

Als Ursache mutmaßte der Bürgermeister, dass der bewusst lange gewählte Zeitraum zur Umsetzung der Maßnahme, die im Oktober fertig sein muss, die Attraktivität bei den Firmen zur Abgabe eines Angebots erhöht habe. Kiesel bestätigte diese Erfahrung: „Ein enges Zeitfenster schränkt den Handwerker ein. Mit der frühzeitigen Ausschreibung kann er viel flexibler agieren.“

Die Tief- und Straßenbauarbeiten beinhalten die Herstellung der Kanalanschlüsse sowie den Geländeabtrag und den Abbruch der noch stehenden Mauern. Außerdem wird eine Stichstraße von der Hauptstraße auf Höhe der ehemaligen Echsle-Schmiede zu den vier Bauplätzen die um die 400 Quadratmeter groß werden, führen.

Im nächsten Schritt werden die Plätze genau ausgewiesen und vermessen. Parallel legt der Gemeinderat den Verkaufspreis pro Quadratmeter fest. Der zeitliche Ablauf ist laut Fetzer ebenfalls festgesteckt: „Bis Ende des Jahres werden wir mit der Vermarktung der Plätze beginnen.“