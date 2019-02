An der Fasnet ist rund um Sigmaringen viel geboten

An der Fasnet ist in den Gemeinden rund um Sigmaringen ordentlich etwas los. Hier ist ein Überblick der wichtigsten Termine der Gemeinden Krauchenwies, Bingen, Sigmaringendorf und Inzigkofen.

Bingen:

Die Räubergruppe Hans-Hödiö beginnt am Samstag, 23. Februar, um 16 Uhr mit dem Jubiläumsumzug, zu dem insgesamt 33 Narrenzünfte eingeladen sind. Der Aufstellungsplatz der Gruppen ist bei der Sandbühlhalle. Von dort aus geht es über die Römerstraße in die Kleingasse und von dort aus über die Egelfinger Straße zurück zur Halle. Nach dem Umzug herrscht ein buntes Fasnetstreiben in der Sandbühlhalle sowie im Partyzelt mit DJ.

Der Auseliga Donnschtig, 28. Februar, beginnt für die Narren um 8 Uhr im Zunftheim mit anschließender Schülerbefreiung mit der Musikkapelle Bingen-Hitzkofen. Um 14 Uhr beginnt dann der Kinderball in der Sandbühlhalle mit buntem Programm. Die Hemadglonkerparty findet schließlich um 20 Uhr im Foyer der Sandbühlhalle mit einem DJ statt. Am Fasnetssamstag, 2. März, findet um 20 Uhr der Zunftball in der Sandbühlhalle statt. Für Musik sorgt an diesem Abend „Alb-Sound“. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Am Fasnetsdienstag, 5. März, beginnt um 10.30 Uhr das traditionelle Bräuteln in der Sandbühlhalle mit der Schützenmusik. Die Gäste erwartet ab 11.30 Uhr ein reichhaltiger Mittagstisch, bevor es ab 14 Uhr im ehemaligen Lammschuppen einen Fasnetsausklang gibt. Am Sonntag, 10. März, beginnt dann ab zirka 17 Uhr das Funkenfeuer.

Sigmaringendorf:

Die Ortsfasnet in Sigmaringendorf beginnt am Samstag, 23. Februar, um 15 Uhr mit dem traditionellen Gänsemarsch ab dem Gasthaus Krone. Am Schmotzigen Donnerstag, 28. Februar, beginnt der Tag für die Narren um 10.30 Uhr mit der Schülerbefreiung und anschließendem Narrenbaum stellen, bevor um 14 Uhr das Strohmanntreiben beim Gasthaus Rosengarten beginnt.

Am Fasnetssamstag findet der Bürgerball unter dem Motto „An der Liane schwingen wir durchs Dschungelland - jetzt sind alle Dorfer außer Rand und Band!“ in der Donau-Lauchert-Halle statt. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Am Tag darauf findet am Sonntag um 14 Uhr der Kinderball in der Donau-Lauchert-Halle statt. Einlass ist bereits um 13.30 Uhr. Weiter geht es dann am Fasnetsdienstag mit dem Bräuteln durch die Ledigen um 10 Uhr, bevor es ab 18.30 Uhr im Foyer der Donau-Lauchert-Halle „Hirsch Kehraus!“ heißt.

Laucherthal:

Der Laucherthaler Schmelzeball findet am Samstag, 23. Februar, in der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf statt. Einlass ist um 19 Uhr, begonnen wird um 20 Uhr.

Inzigkofen:

In Inzigkofen startet die Fasnet mit dem Schmotziga um 9.30 Uhr mit der Schülerbefreiung und anschließender Übernahme der Rathausgewalt sowie buntem Treiben in der Römerhalle. Halleneröffnung für den Bürgerball ist dann bereits um 18.30 Uhr, bevor dieser dann um 19.30 Uhr unter dem Motto „Walt Disney“ beginnt. Am Fasnetssamstag findet um 14.30 Uhr der Kinderball in der Römerhalle statt. Einlass ist bereits um 14 Uhr.

Am Rosenmontag beginnt um 9.30 Uhr das Bräuteln auf dem Rathausplatz mit anschließendem närrischen Treiben in der Römerhalle. Um 14 Uhr startet dann der Mega-Kinderball, bevor um 20 Uhr der „sagenumwobene Bräutlingsball“ beginnt. Neben der Live-Band „Best Friends“ sorgen verschiedene Guggenmusiken für musikalische Unterhaltung.

Vilsingen/Engelswies:

Am Schmotzigen geht es in Vilsingen bereits um 8.30 Uhr mit dem Narrenbaumfällen und dem Ausschreien der Fasnet los. Anschließend wird der Narrenbaum an der Keltenhalle gestellt, bevor um 14 Uhr der Fasnetsumzug durch den Ort beginnt. Am Fasnetssamstag beginnt dann um 19.30 Uhr der Bürgerball in der Keltenhalle.

In Engelswies gibt es am Schmotzigen Dunschtig um 14 Uhr einen Dorfumzug, der beim Salon Carola beginnt. Am Fasnetssamstag beginnt der Bürgerball um 19.57 Uhr im Gemeindehaus Engelswies mit dem Motto „Auf dem Bauernhof“.

Krauchenwies:

Der Zunftball in Krauchenwies findet in diesem Jahr am Samstag, 23. Februar, im Waldhorn statt. Das Motto ist „Piraten“. Am Schmotzigen Donnerstag treffen sich die Zunfträte um 9 Uhr beim Wurstwagen vor dem Rathaus, bevor dann um zirka 10.30 Uhr die Bürgermeisterabsetzung mit anschließendem Narrenbaumstellen stattfindet. Um 13.30 Uhr beginnt der Einlass ins Waldhorn für den Kinderball, der um 14 Uhr startet. Am Fasnetssamstag läuft die Zaunhölzezunft beim Umzug in Bittelschieß mit. Am Fasnetsdienstag beginnt die Fasnet in Krauchenwies um 12 Uhr mit dem Bräuteln, gefolgt vom großen Umzug durch den Ort.

Hausen am Andelsbach:

Der Bürgerball in Hausen am Andelsbach findet am Fasnetssamstag nach dem Umzug in Bittelschieß um 20 Uhr statt. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgt das DJ Team Oberschwaben.

Göggingen:

Beim Gögginger Bürgerball am Fasnetssamstag mit einem bunten Programm im Lindensaal in Göggingen ist ab 18.30 Uhr Einlass.