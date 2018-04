Am Sonntag ist Flohmarkt auf der Ruine Hornstein

Einer der schönsten Flohmärkte im Kreis Sigmaringen findet am kommenden Sonntag, 22. April, auf der Ruine Hornstein statt. Von 10 bis 17 Uhr gibt es an den rund 45 Flohmarktständen allerhand Trödel, Krimskrams und Nippes. Da gewerbliche Anbieter nicht erlaubt sind, werden die Besucher allerhand Schönes und Seltenes entdecken können, was in so manchem Keller geschlummert hat.

Während des Flohmarkts bewirtet der Förderverein Ruine Hornstein seine Gäste. Beim Frühschoppen kann man schon bei Weißwurst das besondere Ambiente genießen. Zu Mittag gibt es auch Steak, Rote Wurst sowie Kaffee und selbstgemachten Kuchen. Mit dem Erlös werden die alten Gemäuer der Burgruine instandgehalten und weitere kulturelle Veranstaltungen in der Saison ermöglicht. Darüber hinaus findet im Turmzimmer wieder eine Kunstausstellung statt. In diesem Jahr gewährt der Künstler Martin Lenz aus Benzingen Einblicke in sein Schaffen. Aufgewachsen im Remstal, war Martin Lenz seit jeher fasziniert von den Formen und der Individualität der Reben der umliegenden Weinberge. Für Martin Lenz, der ursprünglich als Musiker und Schriftsteller bekannt ist, war klar, dass er aus diesen einzigartigen Naturgestalten etwas Künstlerisches herstellen möchte. Er kombiniert die Weinbergwurzeln aus seiner Heimat mit antiken Gegenständen wie Petroleumlampen, Wagenrädern oder Umlenkrollen und schafft dadurch ganz neue und einzigartige Kreationen.