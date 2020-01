Abenteuerland richtet eine weitere Kleinkindgruppe ein

Der erfreuliche Anstieg der Geburten in Bingen bringt das Kinderhaus Abenteuerland in Bedrängnis: die Anmeldungen übersteigen die Kapazität deutlich. Deshalb reagiert der Gemeinderat sofort. Der Konferenzraum und das Personalbüro werden ausgelagert in eine angemietete Wohnung im Nachbargebäude Haus Hohenzollern, so dass im Kindergarten selbst eine weitere Halbtagsgruppe eingerichtet werden kann. Bei der Anhebung der Gebühren einigte sich der Gemeinderat auf eine geringfügige Erhöhung in der Regelbetreuung, während die Ganztages- und Krippenkindbetreuung deutlich angehoben wurde.

In sieben Monaten kommen 21 Kinder zur Welt

Noch bei der Kindergartenbedarfsplanung vor einem Jahr ging man von etwa zwei Geburten pro Monat und somit rund 25 Kinder in Bingen aus, so dass ausreichend Kapazität im Kinderhaus gegeben wäre. Doch diese Zahl entwickelte sich erfreulicherweise ab März 2019 weiter nach oben: In sieben Monaten kamen 21 Kinder zur Welt.

Bürgermeister Jochen Fetzer und Kindergartenleiterin Carola Keck stellten dem Gremium Lösungsvorschläge vor, da bereits im März mit einem Engpass zu rechnen ist, wie Leiterin Carola Keck anhand der Anmeldezahlen verdeutlichte. Mit der vorübergehenden Einrichtung einer weiteren Halbtagsgruppe für Zwei- bis Dreijährige soll Abhilfe geschaffen werden.

„Die allermeisten Kinder kommen schon vor dem dritten Lebensjahr zu uns“, berichtete die Leiterin. Diese neue siebte Gruppe kann innerhalb der Einrichtung installiert werden – und zwar im Theaterzimmer, erläuterte Carola Keck weiter. Dieses Zimmer sei ebenerdig und werde von größeren Kindern benutzt. Diese können also problemlos in den ersten Stock ziehen, wo bisher das Konferenzzimmer und das Personalbüro der 24 Erzieherinnen ist.

Diese beiden Räume werden dann in eine angemietete Wohnung direkt neben dem Kindergarten ausgelagert, so der Plan. Zwei weitere Erzieherinnen mit einem Beschäftigungsumfang von 75 Prozent werden benötigt, was aktuell das größte Problem darstelle. Eine Stelle konnte besetzt werden, die zweite ist noch vakant. „Wir haben auf unsere Ausschreibung nicht mal eine Bewerbung bekommen. Der Fachkräftemangel ist bei uns angekommen“, sagte Jochen Fetzer. In der Hoffnung, Personal zu finden, genehmigte das Gremium einstimmig die neue Gruppe. Diese wird ab März mit zwölf Plätzen, vorerst befristet bis zum Sommer 2021 bestehen.

Diskussion um Elternbeiträge gestaltet sich lebhaft

Die Diskussion bezüglich der künftigen Elternbeiträge gestaltete sich weitaus lebhafter. Vor zehn Jahren führte die Gemeinde Bingen mit knapper Mehrheit das beitragsfreie Vorschuljahr ein. Dieses stellte die Verwaltung nun in Frage. „Wir können es uns finanziell nicht mehr leisten“, rechnete Jochen Fetzer vor, da der Abmangel in diesem Jahr seitens der Gemeinde mit etwa 640 000 Euro nochmal deutlich ansteige.

In einer weiteren Rechnung stellte Jochen Fetzer dar, dass der bisherige Elternbeitrag je nach Betreuung im Schnitt zwischen 0,77 Euro und maximal 1,24 Euro pro Stunde liege. Zudem wurde die Gebühr seit zehn Jahren nicht mehr angehoben, so Fetzer. Dem Vorschlag der Verwaltung, das gebührenfreie letzte Kindergartenjahr abzuschaffen, konnten die Räte dennoch nicht folgen. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das es im ganzen Umkreis nicht gibt“, war die Meinung. Vor allem Wolfgang Müller und Tobias Ströbele wollten davon gar nichts wissen.

Letztlich sprachen sich drei Räte für die Abschaffung aus, sieben Räte waren dagegen und ein Rat enthielt sich der Stimme. Die Gebühr für die Regelbetreuung wurde nicht in dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Maß angehoben. Aktuell liegt der Elternbeitrag bei 80 Euro für das erste Kind. Der Vorschlag der Verwaltung lautete 88 Euro zum September 2020 und 96 Euro ab September 2021. Diesen hohen prozentualen Anteil wollten die Räte nicht mittragen und wählten daher den vom Elternbeirat vorgeschlagenen Aufschlag von fünf Prozent im ersten Jahr (85 Euro) und sechs Prozent im zweiten Jahr (89 Euro).

Einig waren die Räte sich bei der Erhöhung der Zusatzangebote (Kinderkrippe Halb- oder Ganztag und Ganztagesgruppe). Der Regel-Krippenplatz ganztägig kostet für das erste Kind bisher 129 Euro, ab dem nächsten Kindergartenjahr 150 Euro und ein Jahr später 170 Euro (Halbtags: 74 Euro/88 Euro/100 Euro, Kinderkrippe ganztägig: 216 Euro/250 Euro/290 Euro).