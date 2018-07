86-Jähriger flüchtet nach Unfall

Wegen des Verdachts der Unfallflucht wird ein 86-jähriger Mann angezeigt, der am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in der Straße „Kirchberg“ in Bingen einen Unfall mit Sachschaden verursacht haben soll. Eine 23-jährige Polo-Fahrerin war laut Polizeibericht in Fahrtrichtung „Kleingasse“ unterwegs, als ihr der 86-jährige Mercedes-Fahrer entgegenkam und ihren linken Außenspiegel streifte. Anschließend fuhr der zunächst unbekannte Autofahrer weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Er konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden.