83-Jähriger stürzt auf der L 455 bei Bingen mit seinem Pedelec

Mutmaßlich weil er den nachfolgenden Verkehr missachtete, hat ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstag auf der L 455 einen Unfall verursacht, als er von Laucherthal kommend in Richtung Hitzkofen unterwegs war. Ein hinter ihm fahrender 29-jähriger Seat-Fahrer wollte den Fahrradfahrer überholen. Der Fahrradfahrer fuhr im gleichen Moment in eine Einmündung, um dann die Straßenseite zu wechseln. Als der Seat-Fahrer seinen Überholvorgang fast beendet hatte, setzte der Pedelec-Fahrer zur Überquerung der Straße an und stieß mit dem Vorderrad gegen das Hinterrad des Fahrzeugs. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.