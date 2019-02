33 Zünfte erweisen der Hans-Hödiö-Gruppe beim Umzug die Ehre

Bei schönstem Wetter ist der Umzugsweg dicht gesäumt von zahlreichen Zuschauern gewesen. Mit 33 teilnehmenden Zünften wurde das Durchhaltevermögen der Gäste nicht unnötig strapaziert, gut gelaunte Narren und Gäste zogen durch die Kleingasse Richtung Sandbühlhalle. Dort wurde dann bis spät in die Abendstunden gefeiert.

Beim Zunftmeisterempfang im Vorfeld zur Jubiläumsfeier ging es schon närrisch ausgelassen zu. Zunftmeister Martin Will hieß die Narrenabordnungen willkommen und übergab seinen „Raibern“ einen extra angefertigten Schnapsbecher zum Jubiläum.

Ines Madeo als Gründungsmitglied der Hans-Hödiö-Gruppe erzählte von der Entstehungsgeschichte der „Raiberbande“, wie diese Gruppe auch genannt wird. Damals kam die Initiative aus Hitzkofen, die eine eigene Maske haben wollten. Aufgrund der mysteriösen Geschichte um den Schatzberg, wo vor langer Zeit Räuber gehaust haben sollen, die im Ort gefürchtet wurden, kam man auf die Räuberfigur. Von 19 Gründungsmitgliedern ist die Gruppe inzwischen auf über 80 Masken angewachsen. Bürgermeister Jochen Fetzer, Ringpräsident Anton Blau, Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden sowie alle anwesenden Zunftvorstände überbrachten Glückwünsche und Geschenke, nett gereimt verpackt mit närrischem Geplänkel. Zahlreiche Zuschauer wollten das närrische Spektakel ab 16 Uhr verfolgen. Martin Will und Anton Blau stellten die Zünfte am Umzugsbeginn beim Dorfplatz vor und erzählten Interessantes über die jeweilige Geschichte der Zunft. Die Zünfte bedankten sich mit Pyramiden und anderen Einlagen.

Die Bandbreite reichte vom fröhlichen lachenden Maskenträger über zahlreiche verschiedene Hexen bis zur ganz schaurigen Maske vom Waldschrat ond seim Waldweib aus dem Binger Teilort Hochberg. Viele Vereine sorgten auf dem Umzugsweg für flüssige oder handfeste Wegzehrung in gemütlichen Besenwirtschaften.

In der Halle sorgte DJ Elle mit dem perfekten Party- und Fasnetsmix für konstant gute Stimmung, und im nebenan gelegenen Barzelt übernahmen diesen Part zwei vereinseigene Benger Schnäpper. Einige Auftritte von Guggenmusiken sowie sämtliche Binger Gruppen bereicherten das anschließende bunte Treiben in der Halle mit Auftritten. Zum Programmabschluss trat die Binger Tanzgruppe von Alexandra Glaser mit ihrem Showtanz vom Zauberschüler Harry Potter auf und zog nochmal alle Gäste in ihren Bann, ehe die Tanzfläche freigegeben und auch ausgiebig frequentiert wurde.