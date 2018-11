25-Jähriger kracht in parkendes Auto

Ein 25-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag einen Verkehrsunfall in der Riedstraße in Hitzkofen verursacht. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, fuhr der Mann gegen 0.30 Uhr mit seinem BMW in einen am Straßenrand geparkten anderen Wagen.

Im Verlauf der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass der Fahrer, der Richtung Scheer unterwegs war, alkoholisiert gewesen sei, so der Polizeisprecher. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Neben der Polizei und einem Abschleppdienst war auch die Feuerwehr Bingen mit drei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Die Wehrmänner sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten sie aus. Auslaufende Betriebsstoffe wurden mittels Ölbindemittel aufgenommen und die Straße gereinigt. Eine defekte Straßenbeleuchtung wurde gesichert und teilweise demontiert, teilt Kommandant Thomas Bulach mit.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen