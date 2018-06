22 Zünfte ziehen bei strahlendem Sonnenschein durch Bingen

Am Wochenende ist die Bingener Fasnet mit einem Umzug in die neue Saison gestartet. Was ab dem Auseliga-Donnerstag in Bingen geplant ist, erzählt der Vorsitzende der Zunft, Martin Will.

Bei strahlendem Sonnenschein hat am vergangenem Samstag zum ersten Mal in Bingen ein Narrentreiben mit Umzug vor der Fasnet stattgefunden. Die Benger Schnäpper hatten den Umzug dieses Jahr vom Fasnetsdienstag auf vergangenes Wochenende vorverlegt (wir berichteten). Pünktlich um 15 Uhr startete der Umzug mit etwa 22 Narren- und Musikgruppen. Viele Zuschauer standen am Straßenrand und sahen den Narren zu.

Ausgelassene Partystimmung herrschte anschließend bis tief in die kalte Nacht. DJ „Play it Loud“ sorgte für die richtige Musik zum Feiern. In der Sandbühlhalle forderte das Duo Günther und Werner mit Sängerin die Narren und Gäste zum Mitschunkeln, -singen und -tanzen auf. Zahlreiche Musiken sorgten für zusätzliche Stimmung. Ein Höhepunkt waren auch die Kinder und Jugendgarden aus Inneringen.

Volles Programm in Bingen

Martin Will, der Vorsitzende der Zunft, teilte anschließend das Bingener Fasnetsprogramm ab dem Auseliga Donnerstag mit: Mit einem Empfang um 8 Uhr im Zunftheim beginnt der Auselige. Gestärkt geht es anschließend, zusammen mit der Musikkapelle Bingen/Hitzkofen, zu den Kleinsten im Ort in das Kinderhaus Abenteuerland. Danach stürmen die Narren die Schule und befreien die Schüler. Auf dem Schulhof erhalten die Kinder Wurst und Wecken von den Zunftmitgliedern

Beim Umzug durch Bingen mit der Musikkapelle, der Narrenzunft und den Kindern werden die Geschäftsleute wieder Süssigkeiten auswerfen. Die einzelnen Geschäfte haben wieder keine Kosten gescheut.

Am Auseliga-Mittag beim Kinderball stehen ab 14 Uhr wieder die Kinder der Gemeinde im Mittelpunkt. Für viel Spaß ist gesorgt. Hierzu sind natürlich auch die Eltern, Großeltern, Geschwister und alle die Lust auf Fasnet haben, willkommen.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Zunftball der Narrenzunft am Fasnet-Samstag um 20 Uhr in der Sandbühl-Halle. Seit Wochen proben die Zunftmitglieder, um dem närrischen Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Neben Sketchen, Baletts, Vorträgen wird im Ortsgeschehen das eine oder andere auf den Tisch kommen. Für Fasnet-Stimmung und Tanzmusik sorgt während und nach dem Programm am Zunftball das Trio „Alb-Sound“.

Das traditionelle Bräuteln findet am Fasnetsdienstag ab 10.30 Uhr in der Sandbühl-Halle statt. Die Schützenmusik wird dieses Jahr das Bräuteln musikalisch gestalten. Die Bräutlingsgesellen sind bereits unterwegs, um die Bräutlinge zu laden. In Bingen werden Neuzugezogene, Neuvermählte sowie diejenigen, die zum ersten Mal Vater geworden sind, gebräutelt. Nach dem Bräuteln bietet die Narrenzunft Bingen in der Sandbühl-Halle Mittagessen an.