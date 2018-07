Wohnmobilfahrer fährt einfach weiter

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr ereignete. Eine 47-jährige VW-Lenkerin befuhr die Landesstraße 277 zwischen Neidingen und Thiergarten, als ihr ein weiß-beiges Wohnmobil entgegen kam und die Außenspiegel gegeneinander prallten. Das teilt die Polizei mit. Aufgrund des Verkehrs musste die VW-Fahrerin einige Meter weiter fahren, hielt dann aber an und ging zurück an die Unfallstelle. Der Lenker des Wohnmobils, der zunächst angehalten hatte, war weiter gefahren und nicht mehr an die Unfallstelle zurückgekehrt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Wohnmobil oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.