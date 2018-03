Vortrag widmet sich Willibrord Verkade

Die Tuttlinger Kunsthistorikerin Carina Schäfer spricht am Sonntag, 18. Februar, beim geistlichen Treffpunkt in Beuron zum Thema: Maurice Denis, die „Nabis“ und Pater Willibrord Verkade OSB.

Die unter dem Namen „Nabis“ (hebräisch für Propheten) bekannte französische Künstlergruppe um Paul Gauguin hielt sich viele Sommer in dem reizvollen ländlichen Ambiente der Bretagne auf. Hier stieß der Holländer Jan Verkade im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zu ihnen. Gauguin verabschiedete sich in die Südsee und malte dort seine berühmten starken Farbkompositionen. Maurice Denis wuchs in die Rolle eines Moderators der Nabis hinein. Er hielt auch Kontakt zu Jan Verkade, als dieser in das Benediktinerkloster Beuron eintrat, um hier die benediktinische Spiritualität mit der künstlerischen Formkraft seiner Malerei zu verbinden.

Carina Schäfer kennt die Gruppe der Nabis sehr genau und weiß hier Verkade sowohl menschlich wie auch künstlerisch zu verorten. Um 15 Uhr ist in der Abteikirche die lateinisch gesungene Vesper (Abendgebet) der Benediktinermönche. Der Vortrag beginnt anschließend um 16 Uhr im Festsaal der Erzabtei, der Zugang erfolgt über den Pfortenplatz. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.