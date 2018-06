Vier Hornisten spielen in der Erzabtei Beuron

Das Hornquartett „German Hornsound“ spielt am Sonntag, 8. September, ab 18 Uhr in der Abteikirche Beuron. Das Quartett gründete sich 2009 aus vier ehemaligen Studenten der Hornklasse von Prof. Christian Lampert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Alle vier Hornisten haben nun Anstellungen in professionellen Orchestern: Bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, dem Staatstheater Hannover, dem Konzerthausorchester Berlin sowie den Bamberger Symphonikern – Bayerische Staatsphilharmonie.

Das Repertoire des Ensembles beinhaltet sämtliche Epochen der Musikgeschichte. Vor allem durch ihre eigenen Arrangements sind sie bekannt. Seit der Gründung wurde „German Hornsound“ mehrfach bei Festivals wie dem Festival Mitte Europa, dem Festivalsommer auf Schloss Seehof oder dem Ebracher Musiksommer eingeladen.

Für 2013 hat „German Hornsound“ in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Schriftsteller Herbert Rosendorfer und dem Berliner Dramaturgen Karl-Dietrich Gräwe ein eigenes Projekt zu Ehren der beiden Geburtstagsjubilare Richard Wagner und Giuseppe Verdi entwickelt. Mit diesem drei-aktigen Opernfragment „Siegfried und Violetta“ ist das Quartett auf Festivals wie dem Schleswig-Holstein-Musikfestival, dem Oberstdorfer Musiksommer, dem Vielklang-Sommer Tübingen sowie dem Festival zwischen Inn und Salzach zu hören. Weitere Aufführungen finden in Nürnberg, Chur und Davos statt.

Karten sind für 15 Euro im Vorverkauf bei der Klosterbuchhandlung Beuron und über alle Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei. Schüler, Studenten und Schwerbehinderte erhalten jeweils fünf Euro Ermäßigung.