Täter entwendet Rasenmäher

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter aus einer Garage an der Abteistraße einen Rasenmäher entwendet. Außerdem brachen sie an einer Kehrmaschine ein Rad und den Auffangbehälter ab, berichtet die Polizei. Sie rissen ferner die Abdeckung einer Steckdose weg und verbrannten vor der Garage vermutlich die Batterie des Rasenmähers. Der von den Unbekannten angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich auf nahezu 700 Euro. Personen, die von Freitagabend bis Montagmorgen Verdächtiges in der Abteistraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Telefon 07573/815, zu wenden.