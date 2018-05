Schwäbischer Albverein stellt Lehrtafel vor

Der Schwäbische Heimtbund hat die Obere Donau zur „Kulturlandschaft des Jahres 2018“ erkoren. In diesem Zusammenhang stellt der Schwäbische Albverein Oberer Donau Gau am Samstag, 2. Juni, in Beuron bei St. Maurus die 50. heimatgeschichtliche Lehrtafel vor.

An vielen kulturhistorischen Stätten des Oberen Donautals wie an ehemaligen Burgen, prähistorischen Höhlen, Kirchen und Kapellen, an geologischen Besonderheiten stehen Tafeln, die in wenigen Sätzen die Geschichte vor Ort erläutern, heißt es in der Mitteilung des Schwäbischen Albvereins.

Wanderung ab dem Haus der Natur in Beuron

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Bereits um 14 Uhr gibt es eine Wanderung, die beim Haus der Natur in Beuron beginnt. Nach der Begrüßung von Gauobmann Claus Bayer bei St. Maurus wird Willi Rößler die Tafel vorstellen. Landrätin Stefanie Bürkle und der Vorsitzende des Schwäbischen Heimatbundes Josef Kreuzberger haben ihr Kommen zugesagt und werden Grußworte sprechen. Im Anschluss findet bei der St. Maurus Kapelle ein Stehempfang statt. Die Wanderer setzen danach die Wanderung fort und kehren auf der rechten Seite der Donau über den Maurusfelsen wieder nach Beuron zurück.