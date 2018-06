Schulklasse stürzt in Kanal

Bei einer Freizeitaktivität einer Schulklasse aus dem Raum Stuttgart, die sich derzeit im Landschulheim befindet, sind am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr über ein Dutzend Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren beim Überqueren eines Kanals bei Thiergarten ins Wasser gefallen und haben sich leichte Schürfungen zugezogen. Größere Verletzungen gab es keine.

15 Schüler hatten unter Anleitung und Beaufsichtigung einer Verantwortlichen im Beisein der Lehrkräfte in einer Höhe von etwa 3,50 Metern auf gespannten Drahtseilen den Kanal überqueren wollen und waren dabei an einem in fünf Meter Höhe befindlichen Drahtseil jeweils mit einem kurzen Seil mit Karabiner gesichert. Als sich die Kinder gleichzeitig in das Sicherungsseil fallen ließen, löste sich einer der Betonquader, an denen das Seil fixiert ist, aus seiner Erdverankerung. Die Spannung des Sicherungsseils ließ deshalb schlagartig nach und das Seil fiel zusammen mit allen daran befestigten Schülern in das etwa 180 Zentimeter tiefe Wasser. Hierbei wurden zwölf Kinder leicht verletzt. Eines der Kinder wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik gebracht, wo jedoch keine ernsthaften Verletzungen festgestellt wurden.

Ob gegen geltende Bestimmungen verstoßen wurde, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Hierbei geht es auch um die Fragen, ob zum Beispiel die Aufsichtspflicht verletzt wurde oder Bedienungsfehler vorgekommen sind. „Wir untersuchen, was genau abgelaufen ist, ob die Anlage sicher ist oder welches Verhalten zum Unglück geführt hat“, sagt Staatsanwalt Markus Engel.