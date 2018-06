Sachverständiger soll Sturz vom Drahtseil klären

Nachdem 15 Schulkinder beim Überqueren eines Kanals von einem Drahtseil bei Beuron im Kreis Sigmaringen ins Wasser gefallen waren, soll nun ein Sachverständiger helfen, die Unfallursache aufzuklären. „Es wird geprüft, ob die Seile ordnungsgemäß gesichert waren“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Konstanz. Unklar sei bislang auch, ob überhaupt so viele Kinder gleichzeitig auf dem Seil hätten stehen dürfen. Ob die Schulgruppe vor der Freizeitaktivität eine Einweisung erhalten hatte, war zunächst nicht bekannt.

Die 15 Kinder der Schulklasse zwischen zehn Jahren und elf Jahren waren am Dienstag ins Wasser gefallen, als sie auf dem Drahtseil den Kanal überqueren wollten. Als sich die Schüler gleichzeitig in das Sicherungsseil fallen ließen, löste sich die Erdverankerung des Drahtseils, an dem die Seile befestigt waren. Bei dem Sturz in das 180 Zentimeter tiefe Wasser wurden zwölf Kinder leicht verletzt, eines der Kinder wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik gebracht. Es konnten allerdings keine ernsthaften Verletzungen festgestellt werden.

Bei der Aktivität wurden die Kinder von einer Verantwortlichen und ihren Lehrern beaufsichtigt. Bislang werde aber nicht ausdrücklich gegen eine der Personen ermittelt, sagte der Polizeisprecher.