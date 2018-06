Benediktinerpater Notker Hiegel hat bei der Konventmesse in der Erzabtei St. Martin in Beuron zusammen mit Bruder Elias Huber würdevoll seine goldene Profess gefeiert. Am Nachmittag gab es in der von ihm erdachten und erbauten und mit Spendengeldern finanzierten Kapelle „Maria Mutter Europas“ eine Dankandacht.

Pater Notker, der 28 Jahre lang Seelsorger der Gemeinde Bärenthal war, wirkt derzeit weit entfernt in der Benediktinerabtei Engelthal (Hessen) als Spiritual. Es war es sein Wunsch, im Einvernehmen mit Erzabt Tutilo und dem heutigen Ortspfarrer in Bärenthal, Pater Daniel Riedmann, diese Andacht selbst zu organisieren und mit Bruder Elias Huber zu feiern. Er ist gesundheitlich doch angeschlagen und hat in einem Organisationsteam vor Ort Mitstreiter gefunden, die ihm viele Erledigungen abgenommen haben.

An der Kapelle war für alle Unwägbarkeiten des Wetters Sorge getragen worden. Um 15 Uhr eröffnete das Lied „Meerstern, ich dich grüße“ die Andacht. Roland Ströbele, ehemaliger Bürgermeister von Bärenthal, begrüßte die Gäste. Unter ihnen waren der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder, Guido Wolf und Franz Schuhmacher, Äbtissin Elisabeth und zahlreiche ehemalige und aktive Bürgermeister und weitere Würdenträger. Nach kurzen Einführungsworten von Pater Notker sangen die Kindergarten-Kinder aus Hausen i. T. mit ihren Erzieherinnen mit Gitarrenbegleitung.

Volker Kauders Ansprache war eine sehr persönlich gehaltene Laudatio auf den Jubilar. Er hob dabei die Verdienste um die Errichtung dieser Kapelle hervor und den geistigen Hintergrund, diese Kapelle als Ausdruck eines christlich geprägten Europas zu sehen. Bruder Elias verlas im Anschluss Grußbotschaften. Pater Notkers Ansprache war inhaltlich ein komprimierter Abriss seiner Lebenserinnerungen – wie nicht anders zu erwarten mit vielen heiteren Nebenbemerkungen.