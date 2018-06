Offene Gärten vereinen Natur und Kultur

Vier Beuroner Gärten sind am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Da bietet sich ein Besuch in der Klostergemeinde an, bei dem man Natur- und Kulturgenuss wunderbar miteinander verbinden kann.

Wie gewohnt bietet das Café Härtl seinen gastronomischen Service an. Im Haus der Natur gibt es in diesem Jahr Bauernbratwürste aus dem Kessel mit Bio-Wurzelbrot sowie Kaffee und Kuchen. Denn gut gestärkt bleibt den Besuchern anschließend genügend Zeit, mit den Gartenbesitzern zu fachsimpeln oder beim reichhaltigen Begleitprogramm mitzumachen.

Links der Donau bilden die Gärten von Andreas Beck und Familie Link eine „Kunstmeile“. Bei Andreas Beck hängt „das Donautal an der Wäscheleine“ – atemberaubende Fotografien aus dem Donautal, eigenwillig an der Wäscheleine im Garten präsentiert. Bei Familie Link gibt es ebenfalls Bilder zu sehen – allerdings in Öl gemalt. Präsentiert werden die Werke auf Staffeleien in den Blumenbeeten mit ihrer opulenten Blütenpracht.

Zwei Klostergärten

Das Kloster öffnet von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr den Mariengarten (der Zugang ist neben dem Kircheneingang) und den Kreuzgarten (Zugang über die Klosterpforte). Außerdem bietet die Erzabtei eine Kirchenführung um 14 Uhr, die Sonntagsvesper findet um 15 Uhr und ein Orgelkonzert mit Pater Landelin um 16 Uhr statt.

Im Garten des Hauses der Natur zeigt Carsten Weber vom Distelhummelhof und Gartenexperte der SWR-Sendung Kaffee oder Tee, welche Pflanzen- und Tiervielfalt in einem Garten möglich ist. Spezielle Führungen hierzu finden um 11.30 Uhr und um 15.30 Uhr statt. Am Fahrrad-Infomobil des Naturschutzzentrums können sich große wie kleine Naturentdecker mit den Tieren des Donautales vertraut machen. Und natürlich stehen Mitarbeiter des Naturschutzzentrums im Lehrgarten Rede und Antwort.

Um 14.30 Uhr wird zudem die vierte Station des Arche-Pfades an der Klostermauer hinter dem Klosterparkplatz eingeweiht. Bereits ab 12 Uhr können dort Blüten gefilzt werden, mit denen der Arche-Pfad zwischen den Stationen geschmückt werden soll. Und wer wissen möchte, wo die Wolle für den Beuroner Filz herkommt, kann die mitgebrachten Schafe des Distelhummelhofes zwischen den Ohren kraulen.

Am Tag der Beuroner Gärten sind alle teilnehmenden Gärten mit einer Einladungstafel gekennzeichnet. Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist kostenlos.