Naturschutzzentrum warnt vor wilden Feuerstellen

Das Naturschutzzentrum Obere Donau weist in einer Pressemitteilung auf die Gefahren wilder Feuerstellen hin. In den nächsten Tagen sollen bereits bestehende wilde Feuerstellen entfernt werden.

Das Donautal erfreut sich bei Erholungssuchenden und Touristen immer größerer Beliebtheit. Dabei bietet das Donautal eine ganz besondere Vielfalt an Erlebnismöglichkeiten, aber auch an naturräumlicher Vielfalt, heißt es in der Mitteilung des Naturschutzzentrums. Der schnelle Wechsel von heißen, trockenen Felsen und schattigen, feuchten Tobeln hat eine beeindruckende Artenvielfalt geschaffen. Wenn Besucher jedoch nicht nur Feuer und Flamme sind, diese Vielfalt zu entdecken, sondern mit Feuer und Flamme ihr mitgebrachtes Vesper zubereiten, dann ist diese Vielfalt in Gefahr, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Wilde Feuerstellen können nicht nur einen Waldbrand auslösen, sondern zerstören auch ohne Großbrand hochsensible Lebensräume. Ein Feuer in einer Höhle wird zum Beispiel keinen Waldbrand auslösen. Der durch die Felsritzen abziehende Rauch tötet aber alle darin lebenden Tiere, von der Höhlenspinne bis zur Fledermaus. Eine Feuerstelle auf einem Felskopf vernichtet nicht nur Teile eines höchst seltenen Lebensraumes, sondern düngt durch Ascheflug, auch über die eigentliche Brandstelle hinaus, einen Pflanzenlebensraum, der sich durch absolute Nährstoffarmut auszeichnet.

Armin Hafner vom Naturpark Obere Donau und Markus Ellinger, Ranger am Naturschutzzentrum Obere Donau, haben sich deshalb zum Ziel gesetzt, in den nächsten Tagen so viele wilde Feuerstellen wie möglich zu beseitigen. Denn bereits vorhandene Feuerstellen senken die Hemmschwelle, selbst auch ein Feuer zu machen. Hafner und Ellinger freuen sich über jeden Wanderer, Radfahrer und sonstigen Besucher des Naturparks Obere Donau, der selbst mit Hand anlegt und eine wilde Feuerstelle aufräumt.

Wer eine offizielle Feuerstelle auf seiner Wanderroute sucht, kann sich an das Haus der Natur in Beuron wenden. Dort gibt es seit Anfang Mai auch die neue Ausstellung „Abenteuer Vielfalt“ zu sehen. Die befasst sich nicht nur mit den besonders schützenswerten heimischen Tier- und Pflanzenarten, sondern erklärt auch, wie man in der Natur eigene Abenteuer erleben kann, ohne diese zu schädigen.