Naturpark-Bus fährt sonntags ins Donautal

Der Naturpark-Bus Obere Donau verkehrt als neues Angebot seit dem 1. Mai bis zum 21. Oktober jeden Sonntag und Feiertag ins Donautal und zurück. Der Bus wird von den Gemeinden Beuron, Leibertingen und Meßkirch finanziert und ist auf die Züge im Donautal abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung der Tourist-Information Meßkirch.

Insgesamt viermal am Tag fährt der Bus mit 24 Sitzplätzen vom Bahnhof Beuron zum Adlerplatz in Meßkirch mit Halten unterwegs am: Klosterparkplatz Beuron, Talhof, Bahnhof Hausen im Tal, Wanderparkplatz beim Minigolf in Hausen im Tal, Leibertingen Dorfplatz, Burg Wildenstein, Leibertingen Dorfplatz, Kreenheinstetten (Traube) und Campus Galli. Die Rückfahrten von Meßkirch erfolgen jeweils auf dem gleichen Weg.

Im Bus gilt der Naldo-Tarif. Die neue Busverbindung ermöglicht es, beispielsweise vom Adlerplatz in Meßkirch viermal am Tag zum Campus Galli, zur Burg Wildenstein oder nach Beuron zu gelangen. Wanderer können zum Beispiel von Beuron oder Hausen i. T. zur Burg Wildenstein wandern und für den Rückweg den Bus nutzen.

Damit die neue Buslinie dauerhaft ein Erfolg wird, bedarf es entsprechender Fahrgastzahlen. Hierbei ist zu beachten, dass Fahrräder momentan nur in sehr begrenztem Umfang mitgenommen werden können und Gruppen ab zehn Personen sich unbedingt bis spätestens sieben Tage vor Fahrtbeginn beim Busunternehmen Beck in Schwenningen unter info@beck-bus.com oder der Nummer 07579/92 11 70 anmelden müssen. Spezielle Fahrpläne für den Naturpark-Bus sind bei den Gemeinden Beuron, Leibertingen und Meßkirch, beim Haus der Natur und den touristischen Anbietern an der Strecke erhältlich. Fahrzeitenauskünfte liefern auch entsprechende Internetportale wie www.bahn.de, www.bwegt.de oder www.naldo.de.