Kunst und Natur ergänzen sich in offenen Gärten

Zum dritten Mal haben das Haus der Natur aber auch private Gartenbesitzer aus Beuron zu einem Tag der offenen Gärten eingeladen. Auch in diesem Jahr überraschte die große Zahl der Gäste, die gerne mal einen Blick in die Gärten von Nachbarn und sogar fremden Leuten werfen wollten. Zwar beteiligten sich aus unterschiedlichen Gründen nicht so viele Gartenbesitzer wie in den beiden Jahren davor, was die Besucher jedoch nicht davon abhielt, die besondere Atmosphäre zu genießen.

Denn dieser Tag der offenen Gärten verbreitet ein unglaublich harmonisches Flair, das dem Besucher das Gefühl vermittelt, zu einem großen Gartenfest bei Freunden willkommen geheißen zu werden. Dabei kamen alle Sinne auf ihre Kosten. Eine Überfülle duftender Blüten, überbordende Rosenpracht in fast jedem Winkel, ein Gläschen Sekt im Grünen, angenehme Gespräche unter üppigen Baumkronen und das alles kombiniert mit Kunst.

Gemälde auf Staffeleien auf gepflegtem Rasen im Märchengarten der Familie Link verführte zum Lustwandeln. Auf 1700 Quadratmetern präsentierte die Familie einen beeindruckenden Garten, der mit verwunschenen Winkeln und idyllisch gestalteten Bereichen den Besucher regelrecht in eine Zauberwelt entführte. Die enorme Blüten- und Pflanzenvielfalt bildeten sorgfältig arrangiert kleine, in sich geschlossene Welten voller Poesie. Der Garten des direkten Nachbarn Andreas Beck ist nur etwa 300 Quadratmeter groß, hat es aber in sich, wenn auch auf andere Art. Das mit Bäumen und Sträuchern bepflanzte Refugium diente als Freiluftausstellung, denn der Naturfotograf präsentierte „Das Donautal an der Wäscheleine“.

Großartige Fotos vom Tal der Donau, faszinierende Nahaufnahmen von Blättern und Baumrinden und wuchtige Bilder der Felsenlandschaft hingen als großformatige Aufnahmen an Leinen, die quer durch den Garten gespannt worden sind. Auch die Erzabtei St. Martin hatte den Mariengarten und den Kreuzgarten für vier Stunden den Besuchern zugänglich gemacht. Dazu gab es eine Kirchenführung und eine Sonntagsvesper. Ein Höhepunkt des Gartentages war sicherlich das Orgelkonzert mit Pater Landelin in der Martinskirche. Natürlich stand auch der „Garten für alle Sinne“ des Hauses der Natur den Besuchern offen. Gartenexperte Carsten Weber vom Distelhummelhof in Leibertingen stand dem Publikum bei seinen Führungen Rede und Antwort. Er erklärte, wie man aus seinem Garten eine Oase für Tiere und Pflanzen machen kann. Seine handzahmen Schafe warteten derweil an der Klostermauer, wo Wollefachfrau Adele Nalik mit den Besucherkindern filzte.

Unweit davon wartete die vierte Station des Beuroner Arche-Pfades unter einer Plane auf seine Enthüllung und die Segnung durch Pater Pirmus. Nalik informierte die Anwesenden über das seit 15 Jahren bestehende Projekt „Beuroner Filz“, das durch die Verarbeitung der heimischen Wolle sozusagen als „Artenschutzprojekt“ gilt.

Da Schafe Fleisch-, Wolle- und Milchlieferanten sind, sich zudem noch als Landschaftspfleger betätigen, seit jeher zur Region gehören und damit eine Grundlage für Mensch, Tiere und Pflanzen bildeten, wählten die Frauen des Beuroner Filz die Wolle der Tiere als Basis für den Arche-Pfad. Dieser erzählt, mit Filzfiguren ausgestattet, die biblische Geschichte der Sintflut. Jahr für Jahr gestalten Adele Nalik, Uschi Mager und Marlies Martin eine Szene dieser Geschichte mit Wolle und Filz, die dieses Mal das Thema „Verzweiflung“ veranschaulichte, die Noah angesichts von 40 Tagen Dauerregen auf einem schwankenden Schiff überkommen haben muss. Regen gab es auch an diesem Gartentag keinen. (sgr)