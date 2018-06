Gemeinde und Kloster Beuron wollen Senioren-WG

In der Gemeinde Beuron wird über eine Wohngemeinschaft für Senioren nachgedacht. Die politische Gemeinde und die Erzabtei möchten das Projekt gemeinsam verwirklichen. Um die Bürger über die Pläne zu informieren, gibt es am Mittwoch, 27. Juli, um 19.30 Uhr im Tobelhaus in Hausen im Tal eine Bürgerversammlung.

Erzabt Tutilo Burger möchte Beu-ron mit der Senioren-Wohngemeinschaft einen Impuls geben. „Ich sehe dies als eine große Chance für Beu-ron.“ Die Bürger und die Mönche könnten, wenn sie es nicht mehr aus eigener Kraft schafften, in der Nähe ihres Wohnortes versorgt werden. Sollte sich die Idee der Senioren-WG realisieren lassen, tue sich die Chance auf, beim Kloster eine neue Dorfmitte zu gestalten, so der Erzabt.

Für das Kloster werde das Thema Altersversorgung immer wichtiger. Momentan würden die Mitglieder der Ordensgemeinschaft von einem Pflegedienst versorgt. „Für eine eigene Wohngemeinschaft ist das Kloster zu klein.“ Der Gemeinde Beuron gehe es genauso, deshalb sei die Idee für ein gemeinsames Projekt entstanden. Der Erzabt kennt andere Klostervorsteher, die in eine ähnliche Richtung denken. Diese Erfahrungen sollen in das Beuroner Projekt eingebracht werden.

Alle Ortsteile einbeziehen

Laut der Einladung zur Bürgerversammlung soll das Konzept erst entwickelt und später schrittweise umgesetzt werden. Alle Ortsteile der Gemeinde sollen in die Planungen einbezogen werden, so Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller. Bei der für kommenden Mittwoch angesetzten Bürgerversammlung soll es nicht bleiben. Es werde eine Reihe von Bürgertischen in der Gemeinde geben, die vom Diplom-Sozialpädagogen Peter Beck und weiteren Altersexperten moderiert werden.

Bei der Bürgerversammlung wird Prof. Dr. Thomas Klie ein Impulsreferat halten. Sein Thema: „Gestaltung des demografischen und sozialen Wandels“. Danach wollen Bürgermeister Osmakowski-Miller und Erzabt Tutilo ihre Seniorenkonzeption vorstellen.

Die Bürgerversammlung beginnt am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Tobelhaus in Hausen im Tal.