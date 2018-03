Der Gasthof Bahnhof hat neue Eigentümer: Der 33-jährige Dennis Pfleghaar und seine 30-jährige Frau Franziska aus Rohrdorf haben Anfang Februar das Lokal in Hausen im Tal gekauft. Am 30. März findet die Neueröffnung statt. Die bisherigen Wirte Irene und Martin Grüner haben die Immobilie aus gesundheitlichen Gründen verkauft.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erläutert Dennis Pfleghaar Details zu dem Projekt. Es soll gut bürgerliche Küche angeboten werden, die Einrichtung wird als Vesperlokal firmieren. „Aber auch einige warme Gerichte werden wir anbieten“, sagt Pfleghaar. Neu ist etwa der Bahnhofstoast: Ein Toast mit gekochtem Schinken, Käse und Tomaten. Es sollen Speisen aus der Region und von lokalen Betrieben auf der Karte stehen. Getränke kommen künftig von der Brauerei Leibinger aus Ravensburg.

Dennis Pfleghaar und seine Frau haben bis 2014 am Bodensee gelebt, sind dann nach Rohrdorf gezogen. Er sei in der Gastronomie aufgewachsen, arbeitete bisher als Schornsteinfeger. Seine Frau habe auch gastronomische Erfahrung, sie habe in verschiedenen Lokalen gearbeitet. Sie ist gelernte Friseurin. Sie wird in dem Landgasthof Bahnhof die Rolle der Wirtin übernehmen. Auch Dennis Pfleghaars Mutter wird in dem Lokal mit anpacken. Sie ist gelernte Metzgereifachverkäuferin. Von 2001 bis 2005 hat sie eine Gastronomie in Stetten am Bodensee betrieben. Wegen Scheidung hatte sie das Lokal an ihren Ex-Mann abgetreten. „Meine Mutter wird die Küchenchefin“, sagt Pfleghaar. Sie sei eine gute Köchin, seine Frau eine gute Bäckerin. Er selbst bezeichnet sich als Hobbykoch. Auch sein Stiefvater wird das Team verstärken. Das Ehepaar Pfleghaar habe unter anderem immer wieder in einem Meersburger Lokal ausgeholfen. „Wir sind ein super Team in der Gastronomie.“ Freunde und Bekannte animierten sie dazu, den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen und ein eigenes Lokal zu eröffnen. Über das Internet stießen sie auf den Gasthof Bahnhof, der zum Verkauf stand. „Wir haben gesucht und sind fündig geworden. Das Lokal hat uns auf Anhieb gefallen. Wir dachten uns: Jetzt oder nie.“ Den beiden mache die Arbeit in der Gastronomie Spaß. „Die tägliche Arbeit und das Zusammentreffen mit Menschen ist wunderbar. Das ist eine große Freude“, sagt Dennis Pfleghaar.

Familie zieht in den Gasthof ein

Die bisherige Zimmervermietung wird fortgeführt. Die Familie Pfleghaar wird ebenfalls in den Gasthof einziehen, so wie es die Wirtsleute Grüner getan haben. Das Lokal wird renoviert. „Es soll ganz im Zeichen Landgasthof Bahnhof stehen“, sagt Pfleghaar. Die Dekoration wird in die Richtung Bahnhof und Zug gehen: „Hier vespern Sie in der ersten Klasse“, lautet das Motto. Es wird eine neue Theke geben. Die Küche des Lokals soll den neuesten Standards entsprechen.