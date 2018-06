Ex-Ministerpräsident Teufel spricht über Europa

„Europa von der Theorie in die Praxis stellen?“ – zu diesem Thema spricht Erwin Teufel, der frühere Ministerpräsident des Landes Baden–Württemberg im Programm „Geistlicher Treffpunkt Kloster Beuron“, am Sonntag, 24. Juni. Der Vortrag beginnt um 16 Uhr im Festsaal der Benediktiner Erzabtei.

Die Idee eines geeinten Europa ist nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen Phasen von der EWG bis in die Zeit nach dem Fall des „Eisernen Vorhanges“ und bis zur EU erfolgreich entwickelt worden. Durch die Aufnahme vieler ost- und südosteuropäischer Staaten, aber auch durch eine stark veränderte politische Weltlage befinden sich der Zusammenhalt und das Zusammenwachsen Europas in einer deutlichen Krise.

Regionale und nationale Egoismen und Separationsbestrebungen, aber auch die Folgen virulenter Kriegsherde im Nahen Osten und Nordafrika mit ihren starken Flüchtlingsbewegungen und wirtschaftliches Elend in vielen Weltregionen, vor allem in Afrika, fordern und belasten die europäischen Strukturen im hohen Maße.

Vor diesem aktuellen politischen Hintergrund wird der Redner seine Gedanken zu Europa darlegen. Er wird versuchen, die Europaidee von der Theorie in die Praxis hineinzustellen. Wichtig erscheint in dieser kritischen Stunde vor allem eine ruhige und sichere Haltung und Analyse zu sein.

Der Besuch des Vortrages ist kostenfrei, eine Spende für die Kulturarbeit ist willkommen. Parken kann man am Klosterparkplatz, der Zugang zum Vortrag erfolgt über den Pfortenplatz und den Gästeflügel. Das lateinisch gesungene Vespergebet beginnt um 15 Uhr in der Abteikirche.