Erwin Teufel will Europa auf den Kopf stellen

Bruder Jakobus Kaffanke OSB hat neben den zahlreichen Gästen einen gut gelaunten und hellwachen ehemaligen Ministerpräsidenten begrüßt und mit seinen Eingangsworten bereits ins Thema eingeführt. Heute befinde sich Europa in einer deutlichen Krise, die Idee eines geeinten Europas rücke in immer weitere Ferne. Vergleichbar mit einem Postulat des heiligen Benedikts, Visionen von der Theorie in die Praxis umzuleiten, von der Absicht zu einem Ergebnis zu kommen, werde Erwin Teufel versuchen, die Europaidee von der Theorie in die Praxis einzustellen. Mit einem wohl rhetorisch gemeintem „wo fang ich an“, begann Erwin Teufel seinen einstündigen, ohne Manuskript gehaltenen, Vortrag, dem die Zuhörer von der ersten bis zur letzten Minute interessiert folgten.

Seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges fanden in Europa, diesem „Kontinent der Gewalt“ (so der Buchtitel eines amerikanischen Buches), 48 Kriege statt. Kriege seien die Merkmale Europas. Kriege, die 1918 mit 14 Millionen und 1945 mit 50 bis 65 Millionen Toten endeten. Unser Glück im Unglück war, so Erwin Teufel, dass das NS-Regime nur zwölf Jahre dauerte und 1945, als Deutschland ohne Staatsgebilde am Boden lag, wieder Menschen aus der Weimarer Zeit Verantwortungen übernahmen.

Churchill forderte dieVereinigten Staaten von Europa

Bereits ein Jahr nach Kriegsende hielt Churchill in Zürich die erste Europarede, die in dem Appell gipfelte: „Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa und Deutschland und Frankreich sollten damit beginnen.“ Dieses Ziel befürworteten damals alle demokratischen Staaten Europas, dieses Ziel stand in allen deutschen Parteiprogrammen. Ausgehend von der Montanunion zwischen Frankreich und Deutschland und der Einsetzung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) erhöhte sich bis 1995 die Zahl der Mitgliedsländer auf fünfzehn.

Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und den darauffolgenden Aufnahmeanträgen osteuropäischer Länder stellte sich die Frage: Wen hätte man zurückweisen sollen? Wie sollen wir alle integrieren? Es war eine große Leistung der EWG und später der EU, sich um zunächst zehn Staaten zu erweitern. Nach neuesten Umfragen bekunden auch heute 84 Prozent aller Befragten ihre Zustimmung zu Europa, so Teufel, und trotzdem greift die Skepsis gegen ein vereintes Europa immer mehr um sich. Bevor Erwin Teufel sich den Gründen für diese Grundskepsis zuwandte, betonte er ausdrücklich die enorme Leistung des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauers und Ludwig Erhards mit der Einführung des Grundgesetzes, des Bundesverfassungsgerichtes und der sozialen Marktwirtschaft.

Für die Bundesbürger sei Europa ein unüberschaubares und fernes Gebilde, ein Monstrum an Verwaltung. Applaus seitens der Zuhörer erntete Teufel mit seiner Definition eines Europaspezialisten: Ein Spezialist ist ein Mensch, der von immer weniger immer mehr versteht, bis er von fast nichts alles weiß.

Im Subsidiaritätsprinzip, einem Begriff aus der katholischen Soziallehre, sieht Teufel die Lösung. Gesellschaftliche und staatliche Aufgaben sollten stets von der kleinstmöglichen Einheit wahrgenommen und ausgeführt werden. Jeder Mensch sei für sich und seinen Nächsten verantwortlich. Wenn Hilfe gebraucht werde, haben die größten Arbeitgeber Deutschlands, die freien Träger wie Caritas und Diakonie, Vorrang vor staatlichen Stellen. Die Gemeinde, in der der Mensch lebt, ist die erste politische Ebene, die eingreift, wenn die Aufgabe allein nicht bewältigt werden kann. Es folgen der Kreis, das Land und dann der Staat – und was über die Kraft eines Nationalstaates hinausgeht, wie zum Beispiel die Verteidigung und der Schutz der Außengrenzen, gehöre zu den Aufgaben Europas.

Angesichts der bis zu 70 Millionen Flüchtlinge weltweit und dem Wissen um seine Geschichte, dürfe sich Deutschland gegenüber Asylsuchenden nicht verschließen. Unbegrenzte Zuwanderung sei jedoch keine Lösung. Die Armutsprobleme müssten vor Ort bekämpft werden, indem beispielsweise gut ausgebildete junge Menschen in den armen Ländern eine Zeit lang Pionierarbeit leisten und die staatliche Entwicklungshilfe aufgestockt werde. Auch das Vertrauen in eine stabile Währung müsse bei der Bevölkerung wiedergewonnen werden, indem Verträge nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch eingehalten werden. Den anschließenden Publikumsfragen zum Brexit, zu Russland und zum amerikanischen Präsidenten, stellte sich der Europafreund Erwin Teufel ebenfalls kompetent.