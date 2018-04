Diebe stehlen zwei Autoräder.

Zwei Autoräder sind bereits am Dienstagmorgen zwischen 1 und 9.30 Uhr in der Neidinger Straße gestohlen worden. Die Reifen der Marke Goodride 205/75 R 16 C waren auf Stahlfelgen an einem Fiat Ducato montiert, der zum Zeitpunkt des Diebstahls wegen Reparaturarbeiten aufgebockt war. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Räder machen können, werden gebeten, den Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Telefon 07573/815, zu informieren.