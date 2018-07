Die Pilger erwarten jetzt neue Bänke

Die katholischen Gläubigen begehen am 15. August das Fest Mariä Himmelfahrt. Am Vorabend findet in Beuron eine große Lichterprozession zur Lourdesgrotte statt, die von Wallfahrtspater Pirmin Meyer geleitet wird. Rechtzeitig wurde nun der Platz um die Kapelle renoviert und neue Sitzbänke für die Gläubigen installiert. Die alte Bankanlage war im Laufe der Jahre marode geworden.

Wo sonst sollte eine gesegnete Ruhe herrschen? Die Vögel zwitschern, eine Quelle plätschert und die Waldluft ist erfrischend. Etwa zwei Kilometer hinter dem Eingang ins Liebfrauental kommt man zur Wallfahrtsstätte der Beuroner Lourdesgrotte. „Das ist hier ein Ort, an dem man Gott begegnet“, sagt Bruder Siegfried Studer, der Grotten-Mesner.

Bruder Siegfried ist mit seinen fast 77 Jahren im Kloster Beuron unter anderem für den Erhalt und die Pflege der Kreuzwegstationen auf dem Weg zur Lourdesgrotte und für die Wallfahrtsstätte zuständig. Seit rund fünf Jahren ist er jeden zweiten Tag draußen bei der Grotte, sieht nach dem Rechten, entfernt Kerzenreste und prüft die Sicherheit des Geländes. „Ich bin froh, dass ich in meinem Alter noch gesund bin und die verschiedenen Arbeiten verrichten kann“, sagt Bruder Siegfried.

Alte Tanne gefällt

Neue Bänke im Liebfrauental aufzustellen ist gar nicht so einfach. Da es sich um ein geschütztes Gebiet handelt, muss auch bei kleineren Bauarbeiten das Landratsamt gehört werden. Das Gelände gehört dem Fürstenhaus Hohenzollern, also muss auch dessen Forstverwaltung eingebunden werden, zumal einige Bäume gefällt werden mussten. Darunter war eine Tanne, deren Alter anhand der Jahresringe auf 155 Jahre bestimmt werden konnten. „Das ist länger, als es hier Mönche gibt“, sagt Bruder Siegfried, ergänzt aber gleich, dass der Förster gesagt habe, der Baum hätte wegen Borkenkäferbefalls ohnehin gefällt werden müssen.

Die Lourdesgrotte ist ein Ort der Andacht und der Fürbitten. In der Kapelle findet man Danksagungen nach überstandenen Krankheiten und Bitten an die Muttergottes um Hilfe bei allen möglichen Problemen. Als die Mönche nach dem Kulturkampf 1887 nach Beuron zurückkehrten, befand sich unter ihnen auch der junge Pater Cornelius Kniel. Der war während seines Studiums schwer erkrankt und seine Familie hatte gelobt, wenn er überlebe, werde man für die Jungfrau eine Stätte des Gebets errichten. 1892 wurde am Dreifaltigkeitssonntag eine lebensgroße Marienstatue in der Felsenschlucht, die fortan Liebfrauental gennant wurde, aufgestellt.

1904 wurde eine einfache Hütte zum Schutz der Pilger errichtet, 1950 der Garten um die Grotte angelegt und 1957 die heutige Blockkapelle gebaut. Die Quelle, die bei der Grotte plätschert, ist die ehemalige Wasserversorgung des Klosters.

Anfang April konnte die Firma Wohlhüter aus Thalheim mit den Arbeiten beginnen. Nach der Entfernung der maroden Bankanlage und der Planierung des Geländes wurde der Unterbau der Sitzgelegenheiten versetzt und anschließen die Holzbänke installiert. Jetzt wird noch ein Geländer eingebaut und am Vorabend von Mariä Himmelfahrt wird die neue Anlage eingeweiht. Die Baukosten hat eine Frau übernommen, die nicht namentlich genannt werden will.