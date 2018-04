Das neue Jakobspilgerjahr ist eröffnet

Vor wenigen Tagen ist im Gästehaus des Klosters Beuron mit der Mitgliederversammlung 2018 der Beuroner Jakobspilger-Gemeinschaft das neue Pilgerjahr eröffnet worden.

In der Versammlung wurde die übliche Agenda bearbeitet: Jahresbericht 2017 durch Bruder Jakobus OSB, Berichte von den Tätigkeiten im Pilgerbüro, von den Wegwarten auf den Strecken der Via Beuronensis (Pilgerwege zwischen Tübingen und Konstanz), vom Projekt 100 Pilgerquartiere, von Vorträgen und Aktivitäten im Pilgerjahr 2017.

Angekündigt wurde das Erscheinen eines Outdoor-Wegführers „Via Beuronensis“ für August 2018, die Ausgabe von Pilgerurkunden für nachgewiesenes Pilgern von wenigstens 100 Kilometern und das Angebot verschiedener Pilgergruppen. Der Kassenbericht ergab einen guten Bestand, sodass es möglich ist, die Neuauflage eines Buches mit den ältesten Dokumenten zu Santiago de Compostela in deutscher Übersetzung zu fördern.

Nach den Entlastungen und der Vorstellung des Jahresprogramms wechselte man den Ort und feierte die Eröffnung des Pilgerjahres im Pilgerbüro mit einem Stehempfang. Die ersten aktiven Pilger sind freilich schon ausgeschwärmt und sandten Grüße aus der Ferne von verschiedenen Wegabschnitten.

Die Gemeinschaft beteiligt sich am 13. Kommunalen Jakobspilgertag am 28. April von Königsheim nach Bärenthal und an dem Jakobspilgern des Schwäbischen Albvereins bei Winnenden vom 4. bis 5. Mai. Ende Mai folgt ein Pilgerweg von Tübingen über Balingen und Beuron bis Konstanz. Für das Patronatsfest des heiligen Jakobus am 25. Juli ist eine Tagespilgerei von Radolfzell nach Allensbach vorgesehen.