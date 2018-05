Männerchor singt zur Mai-Andacht

Zur Mai-Andacht geladen hatte die Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Benzingen – den musikalischen Teil hat das Männervokalensemble Zollernalb (MVE) übernommen. Die Frauen der Gemeinde hatten die Organisation übernommen und waren wie die Sänger vom guten Besuch, bei frühsommerlichem Wetter, angenehm überrascht. Pfarrer Hubert Freier drückte in der Begrüßung seine Freude über das Zustandekommen und die große Zuhörergemeinde aus. Er hieß die Sänger herzlich willkommen und dankte den Frauen für ihr besonderes Engagement in der Kirchengemeinde.

Chorleiter Volker Bals hatte zum Dirigieren die Ansage übernommen. Sie glich einer christlichen Moderation mit tiefgründigen Inhalten. Mit „Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn“, einem bekannten Satz von H. Lemacher, wurde eine intensive Marienverehrung begonnen. Volker Bals hatte das Programm gut gestaltet, in dem bekannte mit seltener zu hörenden Marienliedern abwechselten. Belebend wirkte das Einbinden der Zuhörer mit drei Liedern aus dem Gotteslob. Die Chorvorträge vom Vokalensemble schufen mit lyrischen und temperamentvollen Werken eine wechselhafte Stimmung in der Andacht. Besonders beim „Locus iste“ von Anton Bruckner kam das eigentümliche Timbre der Männerchorstimmen beeindruckend zum Tragen. Viel gemäßigter klang danach das „Ave Maria“ vom gleichen Komponisten. „Sanctus“ und „Pater Noster“ von zeitgenössischen Komponisten ließen den Wandel erkennen, der sich auch in der sakralen Musik vollzieht.

Beim „Ave Maria“ von J.G. Rheinberger ließ der Chor die dynamischen Veränderungen sehr gefühlvoll zum Klingen bringen. Die ruhige sichere Ausstrahlung von Chorleiter Bals riss die Begeisterung der Sänger bis zum Abendlied mit. Den Abschluss einer erbauenden Maiandacht bildete das Marienlied „Freu dich, du Himmelskönigin“, welches von allen Besuchern kräftig mitgesungen wurde. Nach einem Mariengebet dankten die Besucher mit langanhaltendem Beifall den Sängern für ihre Darbietung.