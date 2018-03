Frank Abt löst Michael Abt beim Musikverein Benzingen ab

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Benzingen sind Vorstandsämter neu besetzt worden. Der bisherige Vorsitzende Michael Blatt stellte sich nach zwölf Jahren an der Vereinsspitze nicht mehr zur Wahl. Einstimmig wurde Frank Abt zu seinem Nachfolger gewählt.

Einstimmig im Amt bestätigt wurde Holger Staib als zweiter Vorsitzender. Edgar Barth wurde mit einer Enthaltung als Kassier im Amt bestätigt. Weiter wurde Aron Kliewer als Schriftführer, Klaus Gauggel als Jugendleiter, Julian und Jonas Marquardt, Florian Bogenschütz, Jürgen Stauß, Isabelle Grüner-Blatt, Ralph Abt, Bernd Kaut und Michael Gaiser als Beisitzer gewählt. Kassenprüfer sind Alexander Fauler und Gerd Stauß.

In seinem Jahresrückblick hob Blatt das vielfältige Engagement der Musikkapelle in Benzingen, der Großgemeinde Winterlingen und der näheren Umgebung hervor. Er bedankte sich bei Dirigent Horst Marquardt für dessen umfangreichen und vorbildlichen Einsatz in der Probenarbeit sowie im Jugendbereich. Zum Abschluss blickte er auf seine zwölf Jahre als Vorsitzender zurück und bedankte sich beim Ausschuss und den innerörtlichen Vereinen für die gute Zusammenarbeit sowie bei seiner Frau Isabelle Grüner-Blatt für die Unterstützung mit Rat und Tat während dieser Zeit. „Mir hat das Amt meistens sehr viel Spaß gemacht und ich blicke gerne zurück“, fasste Blatt zusammen. Er wünschte dem neuen Vorstands-Team alles Gute und viel Erfolg.

Blatt ehrte Armin Hagg für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft. Er betonte die wichtige Rolle, die passive Mitglieder im Verein einnehmen. Als kleine Anerkennung überreichte er die silberne Ehrennadel und ein Weinpräsent.

Jugenddirigent und Dirigent Horst Marquardt freute sich über die stetigen Fortschritte der Jungmusikanten und sah die Einrichtung einer Bläserklasse als guter Weg in die musikalische Zukunft. Besonders erfreut war er darüber hinaus über die erzielten sehr guten Ergebnisse bei der D2-Prüfung. Die neuen Prüflinge seien bereits in der D1-Vorbereitung. Hierbei betonte Marquardt, dass ihn die stattliche Gruppe aus neun Musikern im Alter zwischen zehn und 35 Jahren besonders stolz mache.

Musikalisch hob Marquardt im aktiven Orchester das Frühjahrskonzert als gelungenes Gesamtpaket hervor. Er wies darauf hin, dass die Musikkapelle durch die verschiedentlichen Auftritte herausgefordert sei. „Für die vielfältige musikalische Literatur ist jeder Einzelne in der Kapelle wichtig“, betonte Marquardt. Den Schlüssel zum Erfolg sah er in einer starken Gemeinschaft. Der Dirigent wünschte sich für die Zukunft ein noch besseres Miteinander und möglichst vollzählige Proben.

4000 Euro Gewinn erwirtschaftet

Kassier Edgar Barth informierte über die solide Kassenlage der Musikkapelle. Dank der Mithilfe von Sponsoren und den Besuchern des Vatertagswochenendes konnte die Musikkapelle einen Gewinn von knapp 4000 Euro erwirtschaften. Kassenprüfer Alexander Fauler fand nach der Kassenprüfung nur anerkennende Worte für die Arbeit des Kassiers und bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Ortsvorsteher Ewald Hoffmann bedankte sich im Rahmen der Entlastung der Vorstandschaft bei der gesamten Kapelle im Namen der Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung. Stets sei die Musikkapelle bereit, bei kulturellen und kirchlichen Terminen für die passende musikalische Umrahmung zu sorgen. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Zum Abschluss gab Blatt einen Ausblick auf das Frühjahrskonzert am 24. März in der Turn- und Festhalle in Benzingen sowie auf das traditionelle Vatertagstreffen an Christi Himmelfahrt mit Party-Nacht am darauffolgenden Samstag auf dem Festplatz Benzingen und die Sommerserenade zu Beginn der Sommerferien.