Alarmanlage zwingt Einbrecher zur Flucht

Die lärmende Alarmanlage hat in der Nacht zum Dienstag einen Firmeneinbrecher im Winterlinger Ortsteil Benzingen in die Flucht geschlagen. Ziel des unbekannten Täters war laut Angaben der Polizei eine Firma in der Weinstetter Straße. Am Firmengebäude hebelte der Unbekannte gegen 1.35 Uhr eine Tür auf. Trotz ausgelöster Alarmanlage durchsuchte er im Bürobereich mehrere Schränke. Nach kurzer Zeit wurde ihm die Sache offensichtlich zu heiß, weshalb er ohne etwas gestohlen zu haben den Tatort wieder verließ. Es entstand nur geringer Sachschaden.