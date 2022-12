Zwölf Tenöre, 22 Welthits

„The 12 Tenors“ sind nach der Zwangspause wegen der Pandemie wieder zurück auf der Bühne. Am Mittwoch, 8. März, ist ihre Show „Power Of 12“ ab 20 Uhr im Stadtforum in Bad Saulgau zu erleben. „Das stimmgewaltige Ensemble holt damit seinen mehrfach verschobenen Auftritt nach, und verspricht live ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit vielen Jahren begeistern diese zwölf Tenörein Europa, aber auch in China, Japan oder Südkorea ihr Publikum. Die stimmliche und persönliche Individualität jedes einzelnen Ensemblemitglieds mache die Einzigartigkeit dieses singenden Dutzend aus, so die Ankündigung weiter. Ihre Leidenschaft zur Musik vereint alle Interpreten, die den Zuhörern einige der größten Lieder aller Zeiten – präsentiert in aufwendigen Arrangements – ganz neu erleben lassen. Klassische Arien, Liebesballaden aber auch Rock- und Pop-Hymnen aus den Charts: „The 12 Tenors“ sind in allen Genres zu Hause.

„Das Tempo ist hoch, der Charmefaktor auch“, jubelte der Berliner „Tagesspiegel“ und das hauptstädtische Citymagazin „Zitty“ fand die Show „absolut hinreißend“. „Ihr Kapital sind große Stimmen, Charme und Esprit“, urteilte die Mainpost. Die Tenöre interpretieren große Lieder wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder Queens „Bohemian Rhapsody“. In ihrer zweistündigen Show bringen die Sänger bewährte Klassiker und berühmte Welthits auf die Bühne.