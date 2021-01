Zweimal Totalschaden nach Zusammenstoß

Eine 33-jährige Opel-Fahrerin hat am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 283 zwischen Biberach und Bad Saulgau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Polizei geht laut Pressemitteilung davon aus, dass die Frau zu schnell gefahren ist. Die 33-Jährige war in Richtung Bad Saulgau unterwegs, als sie auf glatter Fahrbahn in Schleudern geriet mit dem entgegenkommenden VW kollidierte. Die 33-Jährige und der 70-jährige VW-Fahrer mussten zur medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7 000 Euro.