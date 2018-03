Zweikampf an der Spitze geht weiter

Schnee- und Wetterchaos und kein Ende. Auch unter der Woche stabilisierte sich das Wetter nicht gerade, kalt war’s. Fraglich, ob alle Spiele ausgetragen werden können.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FC Krauchenwies/H. II (So., 15 Uhr; Vorrunde: 4:1). - Wahrscheinlich wieder auf dem Trainingsplatz geht diese Partie über die Bühne. Wenn sich die Hausherren neben den spielerischen Elementen auf einen einfachen Fußball „einigen“, könnte die Wiederholung des Hinrundensiegs drin sein. Die junge Garde der Gäste sollte sich in Vilsingen nicht verstecken.

SV Bolstern – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr; 1:0). - SVB-Trainer Reisser war am Sonntag in Ebersbach und sah einen kommenden Gegner Bolstern hat noch kein Unentschieden auf dem Konto. Der Relegationsplatz ist weit weg, sodass sich Bolstern bereits Gedanken über die nächste Saison machen kann. Ähnlich auch die Gäste.

FV Fulgenstadt – SV Ennetach (So., 15 Uhr; 0:2). - Ein Sechs-Punkte-Spiel. Ein Unentschieden hilft niemandem, sodass die Offensiven gefragt sind. Die Hausherren haben die Nase vorn. Ennetach strebt für die nächsten Jahre eine Fusion an. Es wurden bereits Kontakte aufgenommen und erste Gespräche geführt.

SV Renhardsweiler – SV Bronnen (So., 15 Uhr; 2:2). - Ein Vergleich zweier Tabellennachbarn. Die Gäste können mit einem Dreier weiter ran kommen und Punkte gegen den Abstieg sammeln. Der Gastgeber erfuhr im Hinspiel mal wieder, dass ein Spiel so dauert, bis der Schiedsrichter abpfeift.

SG KFH Kettenacker – SG Hettingen/Inn. (So., 15 Uhr; 1:4). - Da hat der KFH wohl den Absteiger aus der Bezirksliga im Hinspiel etwas geärgert, als das 0:1 nach zehn Minuten fiel. Als der Motor der Theuer-Truppe lief, war es um die Gäste geschehen. Der KFH wartet erst einmal ab was passiert.

TSV Gammertingen – SV Braunenweiler (So., 15 Uhr; 1:3). - Das Hinspiel war enger als es das Ergebnis aussagt. Es wird wieder eine enge Kiste, weil der Gastgeber Praxis sammeln konnte, aber Braunenweiler geht ausgeruhter in den Vergleich.

TSV Scheer – SG Blönried/SV Ebersbach (So., 15 Uhr; 1:4). - Im Hinspiel gab es für den TSV nichts zu holen. Bei einer konsequenteren Chancenverwertung wäre das Ergebnis bereits zur Pause höher gewesen. Scheer wird sich darauf einstellen müssen, dass die SG in Topform kommt. Die weiß um ihre Fähigkeiten und hat die Ruhe weg.

Spielfrei: SV Langenenslingen