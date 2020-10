Zweijähriges Kind gerät unters Auto und überlebt

Mit viel Glück hat ein zweijähriges Kind am Mittwochvormittag einen Unfall leicht verletzt überlebt. Beim Rückwärtsfahren wurde es umgestoßen und geriet unter das Auto.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen neun Uhr in Moosheim. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt aus. Dabei bemerkte die Frau nicht, dass sich das Kind unbemerkt hinter das Fahrzeug begeben hatte. Es wurde vom Auto umgestoßen und kam unter dem Fahrzeug zum Liegen, ohne dass es von den Rädern berührt wurde. Aufgrund des zunächst unklaren Meldebildes wurde der Notarzt mittels Rettungshubschrauber eingeflogen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde das Zweijährige vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik geflogen, dürfte nach bisherigen Erkenntnissen aber eher leicht verletzt worden sein.