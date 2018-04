Zwei Verletzte bei Überholmanöver

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 7000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße von Bad Saulgau nach Steinbronnen. Ein in Richtung Steinbronnen fahrender 37-jähriger Autofahrer überholte gegen 5.45 Uhr an einer unübersichtlichen Stelle und trotz Überholverbots ein Auto und einen Lastwagen. Als das Auto einer 59-jährigen entgegenkam, wich der Mann mit seinem Fahrzeug nach links aus, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Die beiden leicht verletzten Autofahrer wurden mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst übernahm den Transport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.