Zwei Tore und ein Spiel trennen beide

Crunch-Time in der Fußball-Landesliga, die Zeit der Entscheidungen. Auch für den FV Altheim. Im Nachholspiel am Mittwochabend, ab 18.30 Uhr, gegen den SV Ochsenhausen hat der FV Altheim die Möglichkeit, die Weichen auf Klassenerhalt zu stellen.

Doch das hat auch der punktgleiche SV Ochsenhausen. Beide Mannschaften trennen gerade mal zwei Törchen und ein absolviertes Spiel. Während der FV Altheim seine 34 Punkte und 50:48 Tore in 26 Spielen erzielte, benötigte Ochsenhausen ein Spiel mehr (27) für 48:48 Tore bei ebenfalls 34 Punkten. Auch Zoran Golubovic, zum Saisoende scheidender Trainer des FV Altheim, weiß, was die Stunde geschlagen hat. „Jetzt gilt es gegen Ochsenhausen den Punkt gegen Ehingen zu einem guten Punkt umzuwandeln“, sagt Golubovic, sprich: zu siegen. Denn 37 Punkte, das könnte die halbe Miete auf dem Weg zum Klassenerhalt sein. In der vergangenen Saison reichten 35 Punkte (aus 30 Spielen; Schnitt: 1,01062) der TSG Balingen II zum direkten Klassenerhalt, 37 Punkte bedeuteten einen Schnitt von 1,15, allerdings hatten damals die beiden Kellerkinder Harthausen und Biberach nur 22 Zähler auf dem Konto. Will sagen: Die Punkte in diesem Jahr sind ausgeglichener verteilt.

Geiselhart, Guth, Bücheler fehlen

Zoran Golubovic wirft noch einmal einen Blick auf das 1:1 in Ehingen am vergangenen Wochenende: „Im Grunde sind wir am vergangenen Samstag nach Ehingen angereist, um drei Punkte zu holen. Das war unser Anspruch. Nach zwei Minuten und der Roten Karte für Patrick Spies war unser Plan völlig auf den Kopf gestellt. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie das 88 Minuten lang gehandelt hat. Und am Ende hatten wir sogar die Riesenchance, das Spiel zu gewinnen. Die Jungs haben super reagiert und natürlich waren wir angesichts der Umstände mit einem Punkt zufrieden. Die Mannschaft hat wie schon gegen Oberzell in Unterzahl sehr gut reagiert. Man hat nicht unbedingt gesehen, dass wir einen Mann weniger waren.“ Zur Roten Karte gegen Patrick Spies kann und will Golubovic nicht viel sagen, nur: „Ich habe es nicht gesehen, aber Patrick hat beteuert, dass er nicht nachgetreten oder sonst irgendetwas gemacht hat. Das haben selbst einige Ehinger nach dem Spiel bestätigt. Umso bitterer ist es, dass er nun heute und wohl auch am Samstag in Ostrach fehlt.“ Indes hofft der Coach darauf, dass ein Video die Sache aufklärt. „Der Schiedsrichter hat unter Beobachtung gepfiffen („unter Beobachtung“ heißt, dass der Schiedsrichter für einen Aufstieg infrage kommt, d. Red.). Das Spiel ist auf Video aufgezeichnet worden. Vielleicht zeigen die Bilder ja etwas.“

Derweil muss Golubovic gegen Ochsenhausen ein weiteres Mal umstellen: Neben Patrick Spies fällt auch Florian Geiselhart mit einer hartnäckigen Sommergrippe aus. Außerdem fehlen weiter Jonathan Guth (Bänderdehnung) und Daniel Bücheler (Knieprobleme). „Dieses Mal steht die Defensive. Aufgrund der Ausfälle von Spies und Geiselhart sind wir eher in der Offensive gezwungen zu improvisieren“, sagt Golubovic. „Wir wichtig gerade Florian ist, haben die zehn Minuten gezeigt, in denen er in Ehingen gespielt hat, als er sich in einer Eins-gegen-eins-Situation gut durchgesetzt hat und Sebastian Gaupp nach seinem Zuspiel fast das 2:1 erzielt hat.“ Eine gute Nachricht für Golubovic gab es trotzdem: Sebastian Gaupp kehrt wieder in die Startelf zurück.

Für Golubovic ist das Spiel auch aufgrund einer anderen Sache brisant: Vor seinem Engagement in Altheim war er mehrere Jahre lang für den SV Ochsenhausen tätig. „Ich kenne aus meiner Zeit noch drei, vier Spieler. Die Routiniers Ludwig, Mayer, Hartmann zum Beispiel. Oliver Wild leistet dort sehr gute Arbeit, nicht nur neben dem Platz, auch als Spielertrainer auf dem Feld. Er ist ein ständiger Unruheherd“, zollt Altheims Trainer seinem spielenden Gegenüber Respekt.