Zwei Titel gehen an die PSG Sigmaringen

Zum fünften Mal ist in Mengen ein Vergleichswettkampf der Kinderleichtathletik ausgetragen worden. Im Ablachstadion maßen sich die jugendlichen Leichtathleten in eigens für die Kiunder entwickelten Wettkämpfen, die an die Leichtathletik hinführen sollen. 18 Teams hatten gemeldet. Die Wettbewerbe waren in Altersgruppen von zwei Jahren eingeteilt. Das Aufwärmen fand zum Titel „Hula Hoop“ statt, denn auf der Laufbahn lagen schon die Reifen, über die die Kinder der Altersgruppe TU10 ihre Wechselsprünge absolvieren mussten.

Kinderleichtathletik ist ein Modell, mit dem die Jüngsten spielerisch ans Sprinten, Springen und Werfen herangeführt werden sollen. Eine Mannschaft besteht aus acht bis zehn Jungathleten und im Endergebnis zählt nur die Mannschaftsleistung. Den Abschluss nach drei Einzelprüfungen bildet immer ein Ausdauer- Teamwettbewerb in Form einer Staffel. Diese Art des Kräftemessens ist ganz besonders spannend, da nicht der erste Läufer gewinnt, sondern der Letzte einer Mannschaft, die ins Ziel kommt, das Ergebnis bestimmt. Passend zum guten Wetter hatte das Helfer-Team astronomische Begriffe als Mannschaftstitel gewählt. Die drei Mannschaften des TV Mengen trugen die Namen „Pluto“, „Mars“ und „Polarstern“ und alle drei haben sich für das oberschwäbische Finale in Bad Waldsee qualifiziert. Die Sieger der Altersklassen TU8 und TU 12 kamen aus Sigmaringen, die TU10 gewann das Team aus Stetten a. k. M.