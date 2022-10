Zwei-Stunden-Lauf vom Lauftreff Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

16 Läuferinnen und Läufer vom TSV Lauftreff Bad Saulgau trafen sich am Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr an der ABC-Sporthalle für einen Zwei-Stunden-Lauf. Dieser Lauf dient unter anderem der Vergabe des DLV-Laufabzeichens der Stufe fünf (120 Minuten Dauerlauf ohne Pause in einem Lauftempo). Es handelt sich hierbei um ein Abzeichen im Sinne des Gesundheits- und Breitensports. Es kommt nicht darauf an, möglichst schnell zu laufen, sondern mindestens zwei Stunden ohne Gehpause laufen zu können. Der Lauf besitzt somit keinen Wettkampfcharakter. Man tritt nur gegen sich selbst an und es gilt, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden. Das Tempo ist beliebig. Es sollte sich jedoch um ein „Lauftempo“ handeln, was ab etwa sieben bis acht Kilometern pro Stunde gegeben ist. Dieses Abzeichen wird auch für das Deutsche Sportabzeichen in Gold bei der Disziplin Ausdauer anerkannt.

Damit alle auf ihre Kosten kamen und entsprechend ihrem persönlichen Tempo laufen konnten, wurden die Läufer in drei Gruppen eingeteilt.

Die schnellste Gruppe lief über 20 Kilometer mit einigen Höhenmetern einen Rundkurs durch den Hochberger Wald, anschließend über den Atzenberg mit Panoramablick über das Ebersbacher-Booser Ried sowie einem Weitblick in Richtung Alpen.

Eine mittlere Gruppe zog ihre Runden über 17 Kilometer in der Ebene nördlich von Bad Saulgau im Bereich Bondorf, Bernhausen, Engenweiler, Klein- und Großtissen und Flugplatz.

Für die sogenannte Einsteigergruppe, wozu überwiegend Läuferinnen und Läufer zählen, die beim Lauftreff bislang nicht viel länger als eine Stunde unterwegs waren, ging es knapp 15 Kilometer durch den Hochberger Wald und dann direkt für eine große Runde ins Ebersbacher-Booser Ried. Anschließend lief man über eine kleine Anhöhe nach Lampertsweiler und weiter über Bondorf zurück nach Bad Saulgau.

Aufgrund des sehr guten Timings der Gruppenleiter liefen alle drei Gruppen nur wenige Minuten länger als zwei Stunden und kamen zeitgleich kurz nach 17 Uhr wieder an der ABC-Halle an. Am Abend wurden die leeren Energiedepots im Restaurant Schwarzer Adler in Bad Saulgau wieder aufgefüllt.

Sämtliche Informationen über den Lauftreff Bad Saulgau sind auf der Homepage zu finden. Beim Lauftreff gibt es auch eine Nordic-Walking-Gruppe. Der Lauftreff ist im TSV Bad Saulgau integriert. Es handelt sich hierbei um einen kostenlosen „Jedermannstreff“.