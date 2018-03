Bereits zum zehnten Mal heißt es in diesem Jahr Start frei für das Mountainbike-event des TV Veringendorf. Das Rennen mit Ziel und Start auf dem Dorfplatz in Veringendorf zieht in jedem Jahr zwischen 400 und 500 Teilnehmer an, darunter auch Topstars der Szene und hoffnungsvolle Talente, die sich der anspruchsvollen Strecke entlang und über die Schwäbische Alb stellen. So nahmen in der Vergangenheit unter anderem der mehrfache deutsche Meister Markus Kaufmann aus Meckenbeuren teil, aber auch hoffnungsvolle Talente wie die Fahrer des Expoline Radteams des Rulfingers Kai Kugler.

„Auch in diesem Jahr können die Teilnehmer zwischen zwei Strecken wählen“, sagt Organisator Horst Fuderer, der sich mittlerweile seit einer Dekade mit den Turnern und Faustballern des TV Veringendorf um die Ausrichtung des Rennens kümmert. Die kurze Strecke umfasst 20 Kilometer und eine Höhendifferenz von 350 Metern, der Marathon hat eine Streckenlänge von 55 Kilometern und führt über anspruchsvolle 1100 Höhenmeter. Die Fahrzeit des Siegers dürfte - je nach Streckenverhältnissen - auch in diesem Jahr bei knapp unter 1:40 Stunden liegen.

Start und Ziel liegen - wie immer in der Ortsmitte von Veringendorf. Nach einer kleinen Runde über die Buchhalde führt die Strecke weiter über das Kehlenkreuz und das Bildstöckle hinunter Richtung Ruine Hornstein. Am Nordrand von Sigmaringen wartet dann die Verpflegungsstation, ehe es durch den Stadtwald und das Geißental zurück Richtung Veringendorf geht.

Doch Horst Fuderer und seine Mannschaft legen auch wert auf die Talente. So wird auch in diesem Jahr wieder um den Nawa-Kids-Cup gefahren. Dieser wird ab 9.15 Uhr ausgetragen, also vor dem Marathon, der um 11 Uhr beginnt (Kurzdistanz: 11.15 Uhr). Die Jüngsten fahren eingeteilt nach U-Klassen, von der U9 bis zur U15. Die Streckenlänge richtet sich nach dem Alter und reicht von 1,8 Kilometern (zwei kleine Runden à 900 Meter) für die U9 bis zu 3,6 Kilometer (vier Runden) für die U15. Die Runde führt durch das Dorf und nach einer Linkskurve wieder Richtung Dorfplatz. 200 Meter vor dem Ziel geht es nach einer Rechtskurve bergab auf einem Wiesentrail Richtung Wasserfall (Gieß). Nach dem Wiesenstück, mit einigen kleinen Hügeln und Wellen, geht es wieder dem Ziel entgegen. Die U9 muss dieses Wiesengelände nicht fahren. Für die Jüngsten beträgt die Meldegebühr fünf Euro, die ersten Drei jeder Altersklasse erhalten einen Pokal, alle Teilnehmer eine Medaille.

Sachpreise werden verlost

Die Starterklassen richten sich nach den gängigen Einteilungen. Auf der Kurzstrecke sind dies: Junioren (bis 19 Jahre), Hauptklasse (19 bis 35), Masters I (36 bis 50) und Masters II (51 und älter), auf der Marathonstrecke unterscheiden sich die Klassen: Junioren (bis 19 Jahre), Hauptklasse (19 bis 29), Masters I (30 bis 39), Masters II (40 bis 49), Masters III (50 bis 59), Masters IV (60 und älter). In allen Altersklassen gibt es Sachpreise und Pokale für die drei Erstplatzierten. Unter allen Teilnehmern des Marathons werden Sachpreise verlost.