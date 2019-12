Zwei Spiele sind bereits abgesagt

Der letzte Spieltag 2019. Tabellenführer Bad Saulgau möchte gerne einen weiteren Triumph gegen ein Sigmaringer Team feierm. In Renhardsweilers Kopf schwirrt m Hinterkopf noch die Hinspielniederlage gegen Fulgenstadt rum. Abgesagt sind die Partien in Frohnstetten und Hochberg.

SV Braunenweiler – FC Laiz (So., 14.30 Uhr; Vorrunde: 4:2). - Effektiv agierte Braunenweiler beim Saisondebüt in Laiz. Braunenweiler könnte aber mit einem Heimsieg in die Winterpause gehen und Boden gutmachen. Laiz hat die Tabelle gelesen. Weil es an der Spitze immer wieder Überraschung gab, könnte ein Dreier den Druck nach vorne erhöhen.

SV Bronnen – SV Sigmaringen (So., 14.30 Uhr; 2:6). - Im Hinspiel war in der ersten Halbzeit Sand im Getriebe der Gäste. Nach einer deftigen Halbzeitpansprache schraubte der Titelkandidat das Ergebnis von 1:1 auf 6:2. Bronnen verlangte der SGM Alb-Lauchert alles ab, leistete sich aber individuelle Fehler. Jetzt will die Mak-Elf mit einem Erfolg in die Winterpause kommen. Die Ulmer-Elf wittert die Chance, sich an Bad Saulgaus Fersen zu heften.

SC Türkiyemspor Saulgau – SG TSV Scheer/SV Ennetach (So., 14.30 Uhr; 0:3). - Aus den letzten vier Spielen ergatterte der SC Türkiyemspor nur einen Punkt. Der Spitzenplatz ist weg. Gegen die SG soll es mindestens ein Punkt sein. Zehn Punkte Rückstand hat der Gast auf den Tabellenführer. Zwei Spiele stehen noch aus. Bei optimaler Punktausbeute gegen Türkiyemspor und im Nachholspiel gegen Alb-Lauchert ist die Wenger-Truppe dick dabei.

SPV Türk Gücü – FV Bad Saulgau (So., 14.30 Uhr; 0:4). - Nichts zu holen für die Oktan-Truppe im Hinspiel, außerdem hat die Mannschaft ein schlechtes Torverhältnis. Jetzt kommt der torhungrige Tabellenführer. Es gilt zunächst die Defensive zu verstärken, und dann zu kontern. Die Platzverhältnisse sind kein Hinderungsgrund, um vor der Winterpause seine Stärken auszuspielen. Aber Trainer Keller freut sich auf die Winterpause.

SV Renhardsweiler – FV Fulgenstadt (So., 14.30 Uhr; 2:3). - Reicht es für den ganz großen Wurf? Thorsten Pohl sagte zuletzt: „Wir nehmen mal alles mit und denken von Spiel zu Spiel. Die Momentaufnahme haben wir zur Kenntnis genommen“. Der Gastgeber dürfte gewarnt sein, auch weil Fulgenstadt sich gegen vermeintlich Stärkere leichter tut.

Am Freitag abgesagt: SG Frohnstetten/Storz. - FC Ostrach II (2:1), SV Hochberg – SV Bolstern (4:2); Bereits ausgetragen (10. Oktober): FC Inzig./Vil./Eng. - Alb-Lauchert 2:3.