Zwei Siege für Bad Saulgauer Tenniscracks zum Auftakt

Mit zwei knappen Siegen sind die Tennisspieler des TC Bad Saulgau in die Saison gestartet. Die Senioren 50 und die Senioren 60 siegten, während die Senioren 30 eine Niederlage beim TC Bad Schussenried hinnehmen mussten.

Die neu formierte Mannschaft der Senioren 60 erwartete in Bodnegg ein starker Gegner. Claus Obert und Karl Kowalewski lieferten ihren Gegnern jeweils ein enges Match, unterlagen aber knapp. Alexander Arnold erkämpfte sich trotz eines 1:4-Rückstands noch den ersten Satz, danach gab sein Gegner verletzungsbedingt auf. In den beiden restlichen. Paarungen setzten sich Gernot Maier trotz eines 0:4-Rückstandes und Michael Humpl noch jeweils in zwei Sätzen sicher durch, Fritz Luib verlor sein Einzel, sodass es vor den Doppeln 3:3 stand.

Diese begannen gut für den TC Bad Saulgau, der in allen drei Partien zunächst klar führte. Doch dann kippten die Spiele.

Alexander Arnold und Jan Kolarsky schafften die neuerliche Wende und kämpften sich zurück ins Spiel. Sie sicherten sich mit einem klaren 10:1 im Match-Tiebreak den vierten Punkt für den TC Bad Saulgau. Das Doppel Kowalewski/Maier verlor nach dem Verlust des ersten Satzes auch den zweiten Satz. Und so lastete der Druck auf dem Doppel Humpl/Luib.

Nach dem Verlust des ersten Satzes trotz zweier Satzbälle kamen sie im zweiten Satz zurück und gewannen den entscheidenen Match-Tiebreak nach zähem Kampf mit 14:12 zum 5:4-Auftakterfolg des TC Bad Saulgau in die Bezirksoberliga-Saison.

Nach dem klaren Sieg gegen Eschach im vergangenen Jahr fuhren die Senioren 50 zuversichtlich und als Favoriten zum Auswärtsspiel. Obwohl Edgar Kempter und Jens Schulz kurzfristig verletzungsbedingt passen mussten. Doch vor Ort erwartet die Mannschaft ein mit neuen Spielern verstärktes Eschacher Team mit Aufstiegsoptionen.

Es entwickelte sich ein Tenniskrimi. Frank Mollenkopf gewann sein Spiel sicher. Paul Schanz zeigte Nervenstärke und gewann im Match-Tiebreak. Holger Beck musste nach gewonnenem ersten Satz ebenfalls in den Match-Tiebreak, konnte zahlreiche Matchbälle nicht nutzen und unterlag mit 9:11. Bad Saulgaus Spitzenspieler Oliver Gönner blieb in den vergangenen Jahren unbesiegt, traf aber auf den tschechischen Spitzenspieler Cejka und verlor klar in zwei Sätzen.

Thomas Hipp setzte sich nach hartem Kampf im dritten Satz durch. Elmar Trunk lieferte sich gegen den höher eingestuften Gegner ein enges Match, vergab im zweiten Satz zwei Satzbälle und musste sich geschlagen geben. Beim Stand von 3:3 nach den Einzeln mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Hipp/Beck waren dem Spitzendoppel der Eschacher klar unterlegen.

Dafür entschieden Mollenkopf/Trunk das dritte Doppel klar für sich. Das zweite Doppel mit Gönner/Dannegger musste entscheiden. Trotz eines 4:9- Rückstands im Match-Tiebreak drehten die Bad Saulgauer die Partie und gewannen den Matchtiebreak mit 11:9 zum 5:4-Erfolg für den TC Bad Saulgau.

Die erwartete 2:7-Niederlage kassierte die jüngste Mannschaft des TC Bad Saulgau in Bad Schussenried. Mit Freddy Söder und Fabian Hillenbrand fielen kurzfristig zwei Leistungsträger aus.

Matthias Burth und Björn Keller gewannen ihre Einzel. Im Spitzenspiel musste Thorsten Maier gegen Robin Weiler nach knapper Führung wegen eine Muskelverletzung aufgeben.