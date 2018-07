Zwei Schulen vollziehen den Wechsel an der Spitze

Abschied und Neubeginn: Mit einem Festakt in der Mensa sind am Montag die personellen Wechsel an den Spitzen der Berta-Hummel-Schule und der Erich-Kästner-Schule offiziell besiegelt worden. Schulamtsleiter Gernot Schultheiß verabschiedete Elisabeth Gruber und Annemarie Kurfürst offiziell in den Ruhestand. Schulamtsdirektorin Liane Schneider führte die neue Rektorin der Berta-Hummel-Schule, Susanne Fröhlich, und den kommissarischen Schulleiter der Erich-Kästner-Schule, Jürgen Baur, in ihre Ämter ein.

Gernot Schultheiß sparte bei der Verabschiedung von Elisabeth Gruber und Annemarie Kurfürst nicht mit Lob. „Ihre Arbeit hier war in keiner Weise statisch, sondern dynamisch und auf eine stetige Fortentwicklung ausgerichtet“. Viel konnte der Vertreter des Schulamts über ein gut funktionierendes Duo an der Spitze der beiden Schulen berichten, die sich in den selben Gebäuden befinden. Beide waren „Sandkastenfreundinnen“, wohnten als Kinder in der gleichen Straße. Kurfürst hatte sich mit einem Aufbaustudium zur Sonderschullehrerin weiter gebildet, war zeitweise Schulleiterin an der Astrid-Lindgren-Schule in Mengen und ab 2009 Leiterin der Erich-Kästner-Schule für Kinder mit Lernhandicap in Bad Saulgau. Elisabeth Gruber war nach dem Studium unter anderem an Schulen in Hohentengen im Einsatz, war stellvertretende Schulleiterin der Brechenmacherschule, Leiterin der Sonnenlugerschule in Mengen und wurde vor zehn Jahren als Leiterin der Berta-Hummel-Schule.

Beide haben gleich viele Dienstjahre, nämlich 42, beide sind zehn Jahre in Bad Saulgau – und beiden war das Thema Inklusion, das Lernen von Kindern mit und ohne Handicap, ein großes Anliegen, wie Schultheiß betonte: „Da haben zwei sich gefunden, die bereit waren, gemeinsam einen Weg zu gehen.“ Während anderswo über Inklusion noch geredet worden sei, wurde sie in Bad Saulgau umgesetzt, so Schultheiß. Beide hätten gewusst, dass dieses Modell nur mit einer ausreichenden Ausstattung mit Lehrern funktioniere. Die Einführung und Ausbau der Ganztagsbetreuung mit dem Neubau an der Berta-Hummel-Schule hob er ebenfalls hervor.

„Ich möchte sie gar nicht verabschieden“, sagte Bürgermeisterin Doris Schröter. Sie betonte das sehr gute Miteinander mit der Stadt als Schulträger: „Sie sind nicht nur mit Forderungen gekommen, sondern immer auch mit Ideen, was die Schule gemeinsam mit Kollegen, Eltern und Förderverein beitragen kann.“

Schulamtsdirektorin Liane Schneider stellte im Anschluss die beiden Nachfolger in einem Gespräch vor. Susanne Fröhlich hat Mathematik und Technik für das Lehramt studiert, hat sich am Schülerforschungszentrum (Sfz) in Bad Saulgau weitergebildet, leitete die Grundschulabteilung am Sfz Tuttlingen und war zuletzt fünf Jahre Leiterin an der Schule in Krauchenwies-Göggingen. „Ich möchte die Schule voranbringen und die Qualität weiter verbessern“, sagte die neue Leiterin. Sie setzt dabei auf klare Ziele, will Aufgaben auch delegieren. Jürgen Baur, Schulleiter der Astrid-Lindgren-Schule in Mengen, übernimmt die Aufgabe in Bad Saulgau kommissarisch.

Elternvertreter, Lehrer und die evangelische Pfarrerin Stefanie Zerfaß sprachen Abschiedsworte. Der Chor der Hummelschule unter der Leitung von Heidrun Boll und die kleinen Bächtletrommler unterhielten, lockerten auf und vertraten diejenigen, auf die es ankommt: die Schüler der beiden Schulen.