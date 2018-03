Zwei Plätze sind noch offen

Zwei Halbfinalisten (SF Hundersingen, TSV Riedlingen) im Fußball-Bezirkspokal stehen fest, zwei werden noch gesucht. Deshalb stehen am Samstag und am Montag die letzten beiden Viertelfinalspiele auf dem Plan. Am Samstag spielen Oberdischingen und Uttenweiler, am Montag empfängt der FV Neufra/D. den FV Bad Saulgau.

SV Oberdischingen - SV Uttenweiler (Samstag, 15 Uhr). - Favorit ist der SV Uttenweiler. Im bisherigen Wettbewerb musste der SV Oberdischingen zweimal ins Elfmeterschießen, in der zweiten Runde beim SV Unlingen und in der vierten Runde beim VfL Munderkingen. Beide Male siegte Oberdischingen im Strafstoßschießen mit 5:4. Etwas klarer war es in den Runden eins und drei. In der ersten Runde siegte Oberdischingen beim SV Granheim mit 5:0, in Runde drei etwas überraschend zu Hause gegen Rottenacker mit 5:2. Oberdischingen wird erst mal versuchen, gut zu stehen. Diesen Riegel knacken möchte der SV Uttenweiler. Dass die Wiest-Mannschaft das kann, hat sie schon gezeigt, auch im Pokal. Nach dem 5:1-Erfolg in Runde eins bei der zweiten Mannschaft des FV Schelklingen-Hausen wollte Oggelsbeuren in Runde zwei wohl einer Klatsche entrinnen und trat nicht an, danach siegte Uttenweiler in Bad Buchau (3:1) und bei Daugendorf/ Zwiefalten (4:0) und würde sich wohl freuen, wenigstens im Halbfinale ein Heimspiel zu haben.

FV Neufra/D. - FV Bad Saulgau (Montag, 15.30 Uhr). - Auch in diesem Spiel sind die Rollen klar verteilt. Die Heimmannschaft sollte ins Halbfinale einziehen, hat aber bewiesen, dass sie sich insbesondere gegen defensiv gut stehende Kellerkinder schwer tut. Also sollte Peter Störk, der beim FV Bad Saulgau derzeit den erkrankten Hakan Karaosman vertritt, klar sein, wie er seine Mannschaft einzustellen hat. Der FV Neufra ging in vier Spielen bislang auswärts viermal auf Torejagd: In Runde eins in Marchtal (5:0), dann in Lauterach (6:0), in Ersingen (3:1) und zuletzt gegen die SG Altheim II (6:0). Doch Achtung: Der FV Bad Saulgau erzielte in vier Pokalrunden nur zwei Tore weniger als der FVN, der derzeit bei 20 liegt. Der FVS siegte nacheinander beim FV Bad Schussenried II (5:1), in Mägerkingen (7:2) beim SV Bingen-Hitzkofen (3:1) und zuletzt zu Hause gegen Ebenweiler (3:2).