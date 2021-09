Zwei Millionen fürs schnelle Internet auf dem Dorf

Die Stadtwerke Bad Saulgau erschließen in einem weiteren großen Abschnitt mit einem Investitionsvolumen von über 5 Mio. € mehrere Teilorte im Gemeindegebiet von Bad Saulgau mit Glasfaser. Grundlage dafür ist ein entsprechender Masterplan im Jahr 2018 beschlossener Masterplan. Die Maßnahmen werden von Bund und Land stark gefördert. Nachdem bereits zu Beginn des Jahres die Bundesförderung in Höhe von 50 Prozent zugesagt wurde, ist nun auch der Zuwendungsbescheid des Landes-Baden-Württemberg in Höhe von 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben eingegangen. In Zahlen bedeutet das weitere 2,06 Millionen Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke Bad Saulgau hervor.

Vergangene Woche verteilte Innenminister Thomas Strobel, MdL, im Rahmen einer Veranstaltung in Vogt Zuschussbescheide an geförderte Kommunen in Region. Richard Striegel, Betriebsleiter der Stadtwerke Bad Saulgau, nahm den Bescheid persönlich für die Stadt Bad Saulgau entgegen.

„Die Zuwendungsbescheide des Landes sind für uns das endgültiges Startsignal.“, wird Richard Striegel in der Mitteilung zitiert. Bereits im April dieses Jahres konnte zwischen Wagenhausen und Friedberg ein vorzeitiger Startschuss erfolgen, mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Hundsrücken wurden erste Leerrohrtrassen verlegt. Seither arbeiten die Stadtwerke Bad Saulgau mit Hochdruck an der Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für die Ausführung der Gesamtmaßnahme.

Die genannte Gesamtmaßnahme umfasst zum einen die Erschließung der Teilorte Fulgenstadt, Wagenhausen, Wolfartsweiler, Friedberg und Sießen im Osten und zum andere im Westen zuführende Glasfaserstrecken in die Teilorte Haid, Hochberg, Luditsweiler und Renhardsweiler. Konkret sollen so beispielsweise die Grundschule in Renhardsweiler und die Akutklinik der Zieglerschen mit schnellem Internet versorgt werden. Der innerörtliche Ausbau in Fulgenstadt erfolgt im Zusasmmenhang mit der anstehenden Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen in der Saulgauer und Miekerkinger Straße. Der weitere innerörtliche Ausbau soll dann mittelfristig erfolgen.“ so Striegel weiter.

Die Investitionssumme von 5,15 Millionen Euro wird zu 50 Prozent von Bund zu 40 Prozent vom Land Baden-Württemberg gefördert, die verbleibende Investitionssumme kommt von der Kommune. Die Stadt hofft auf eine Fortführung des Zuschussprogramms um eine flächendeckende Breitbandausbau zügig vorantreiben zu können.