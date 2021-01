Zwei Männer beschädigen Abperrung beim Bahnhof

Unbekannte haben am Samstagabend die Absperrstangen beim Bahnhof in Bad Saulgau beschädigt. Sie waren von Anwohnern beobachtet worden.

Die beiden unbekannten Männer sind am Samstag um 20.15 Uhr noch vor der Polizeikontrolle beim Bahnhof in Bad Saulgau geflüchtet. Zuvor wurden sie von Zeugen dabei beobachtet, wie sie zwei rotweiße Absperrstangen beschädigten. Sie flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Kurz Zeit später kam einer der Gesuchten wieder zurück und rief den Vornamen „Thomas“. Auch er konnte anschließend von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 200.- Euro geschätzt. Weitere Zeugen, welche entsprechende Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/48 20 zu melden.