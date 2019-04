Zwei ligainterne Duelle zum Auftakt

Die ersten beiden Spiele im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals stehen am Donnerstagabend an. Dabei kommt es zu zwei ligainternen Spielen. In Altheim bei Ehingen treten die Sportfreunde Hundersingen zum reinen Bezirksligaduell an, in Betzenweiler muss der designierte Bezirksligaaufsteiger SG Öpfingen ran.

SG Altheim - SF Hundersingen (Do., 18.30 Uhr). - Innerhalb von zehn Tagen treffen die beiden Bezirksligakontrahenten gleich zweimal aufeinander. Am Gründonnerstagabend spielen die SG Altheim und die Sportfreunde Hundersingen einen Halbfinalteilnehmer im Fußball-Bezirkspokal aus, am kommenden Sonntag steigt dann das Rückspiel in der Liga an selber Stelle. Das Hinspiel in der Liga, am 5. Oktober, war eine klare Sache für die Hundersinger, die mit 4:0 gewannen. Auch im Pokal sind die Gäste favorisiert. Nach einem Freilos in der ersten Runde bezwang der Pokalverteidiger in Runde zwei den Kreisliga-B-4-Spitzenreiter TSV Sigmaringendorf (6:2), ehe Heimsiege gegen den SV Hohentengen in Runde drei (2:0) und gegen den TSV Riedlingen im Achtelfinale folgten (6:3). Die SG Altheim wusste aber im Pokal durchaus zu überzeugen. Nach einem 11:1-Sieg zu Hause gegen den klassentieferen KSC Ehingen - das Spiel war gedreht worden - siegte die SG Altheim dreimal auf fremden Platzen: in Ringingen (4:0), im Elfmeterschießen in Schelklingen-Hausen (8:7) und beim VfL Munderkingen (3:1). Der Cupverteidiger aus Hundersingen geht als Favorit in die Partie.

SV Betzenweiler - SG Öpfingen (Do., 19.30 Uhr). - Und noch ein ligainternes Duell. Der SV Betzenweiler würde nur allzugerne seine durchwachsene Saison mit dem Erreichen des Halbfinales im Pokal gegen die SG Öpfingen retten. Doch die SG Öpfingen kommt mit der Empfehlung der designierte Aufsteiger in die Bezirksliga zu sein. Der SV Betzenweiler feierte nach einem Freilos in Runde eins in Runde zwei einen Sieg bei der SG FV Altheim/SV Andelfingen (4:0). Dann folgten zwei bärenstarke Auftritte gegen zwei Top-Bezirksligisten. Die Failer-Elf zwang beide ins direkt auf die 90 Minuten folgende Elfmeterschießen und besiegte in Runde drei den FV Neufra (6:4 n.E.) sowie im Achtelfinale den FV Bad Schussenried (5:3 n.E.). Die SG Öpfingen musste in den bisherigen vier Pokalrunden immer ran. Viermal trat die SGÖ auswärts an, viermal verließ sie den Rasen als Sieger: bei der SG Griesingen (4:0), bei der SpVgg. Pflummern/Friedingen (8:0), bei der SG Ertingen/Binzwangen (4:3) und zuletzt beim Überraschungsteam SSV Ehingen-Süd II (3:0). Die beiden Ligapartien endeten jeweils für das Heimteam. Am 5. Spieltag siegte die SG Öpfingen mit 4:2, am 24. März beendete der SV Betzenweiler das ungeschlagene Dasein der SG Öpfingen mit einem 2:1-Erfolg.